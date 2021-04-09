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В Петербурге отобрали 1,5 тыс. волонтеров на Евро-2020

09 апреля 2021, 11:29

Центр подготовки городских волонтеров Евро-2020 в Санкт-Петербурге завершил отбор кандидатов для работы во время матчей турнира, добровольческая команда сформирована из 1,5 тыс. человек.

Всего было подано 10 987 заявок. Отобрано 1 500 человек, из них 89% — женщины и 11% — мужчины. 84% составляют работающие волонтеры, 13% — учащиеся, 3% — добровольцы «серебряного» возраста.

Стать добровольцем мог любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками. Отобранные волонтеры владеют английским, испанским, финским и французским языками. Среди учащихся больше всего добровольцев из Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и НИУ ВШЭ. Среди работающих самая распространенная профессия — инженер.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ vinyardrip (раскрыть)
09 апреля в 13:11
У родителей!
vinyardrip
vinyardrip ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 апреля в 12:39
Интересно у кого отобрали
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 11:33
Быть волонтёром почётная обязанность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 11:30
И ещё отбирают!
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