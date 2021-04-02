Помощники Олича по тренерскому штабу ЦСКА прибыли в Москву

Помощники главного тренера ЦСКА Ивицы Олича уже прибыли в Москву.
По информации источника, в ближайшее время специалисты будут заявлены за ЦСКА, как и сам Олич.
«Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан на два года.
Будем надеяться только на лучшее !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Будем надеяться только на лучшее !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!