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Помощники Олича по тренерскому штабу ЦСКА прибыли в Москву

вчера, 16:47

Помощники главного тренера ЦСКА Ивицы Олича уже прибыли в Москву.

По информации источника, в ближайшее время специалисты будут заявлены за ЦСКА, как и сам Олич.

«Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан на два года.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
Пожалуйста.
Всех благ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:07
Спасибо за понимание и поддержку.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:06
До лета думаю доработают все.
А там время покажет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
Представь себе, что я тоже читать умею. Я выразил недоумение тем фактом, что есть Р. Зубик, Р. Морганс и будет еще один спец по физподготовке. Мне кажется, что это не логично. Я думаю, что оставят одного. Кстати думаю и Ермаковича не будет. Смысла в нем нет никакого. Если 2 Березуцких, Крамаренко и хорват. Вполне достаточно 4 помощника главного.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:58
Добро пожаловать в ЦСКА, пожелаю качественной работы на благо армейского клуба.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56
когда Олич пришел в ЦСКА, клуб обьявил, что в штабе останутся все те, кто работал при Ганчаренко: братья Березуцкие, Александр Ермакович, Райланд Морганс, Дмитрий Крамаренко, Руслан Зубик.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:55
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30
Согласен.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:29, ред.
Успехов и всего наилучшего хорватскому тренерскому десанту! Надеюсь, что из-за Ивицы, Влашич немного, но задержится в стане ЦСКА.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
Какой из него тренер,играл не плохо,а тренер это другое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
А что они будут делать вместе? Видимо ротация будет сегодня завтра.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
Привет Анатолий.
Посмотрел состав тренерского штаба. Райгаунд Морганс пока в обойме. Всех благ.
Sadjon
Sadjon
вчера в 17:25
Удачи Оличу в ЦСКА!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:13
2 дня сидит в Москве,а кто тренерует?
shlomo
shlomo
вчера в 17:10
Добро пожаловать!.... пожелаю удачи и пусть все получится !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:08
Посмотрим как новая метла будет мести. Удачи Ивице.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Собрал всю свою мафию...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:58
Если прибыл тренер по физподготовке, значит англичанина уволили?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:57
Удачи им!Хочется чтобы у Ивицы получилось! Хоть я и не болею за ЦСКА но Ивица всегда вызывал уважение. Своим неуёмным желанием борьбы и страстью!И это причем у него было в игре за все клубы в которых он играл. Вот за таких игроков и хочется болеть и переживать в не зависимости от национальности! Уже писал что хотелось увидеть в штабе Олича и Рахимича!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Посмотрим, что они натренируют.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:54, ред.
Добро пожаловать в ЦСКА, надеюсь на ваше плодотворное сотрудничество с клубом и добиться отличных Успехов с командой !!! Новые люди ,новые идеи, задачи и новых высоких достижений с ЦСКА !!!
Будем надеяться только на лучшее !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
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