Помощники Олича по тренерскому штабу ЦСКА прибыли в Москву

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вчера, 16:47

Помощники главного тренера ЦСКА уже прибыли в Москву.

По информации источника, в ближайшее время специалисты будут заявлены за ЦСКА , как и сам Олич.

«Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич», — сообщает источник.