Ку-ку от «Уфы» и сенсация от «Крылышек». Определились полуфиналисты Кубка России

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вчера, 21:51

Борьба за трофей и путевку в Лигу Европы продолжается!

На еврокубковой неделе сложно находить время и эмоции на другой футбол, кроме рубок в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но Кубок России — наш родной турнир, да еще и очень важный в свете перераспределения путевок в турниры УЕФА . Так, теперь третья и четвертая команды РПЛ отправляются в квалификационные раунды Лиги Конференций — нового и менее представительного турнира, в то время как победитель Кубка России попадет в основную сетку Лиги Европы. Серьезная награда, не считая самого трофея. А ведь оставшимся в розыгрыше командам осталось сделать всего два шага.

«Уфа» проиграла «Ахмату» и отправила ку-ку арбитру Кукуляку

Не так хорош был матч «Ахмата» и «Уфы», как его последующие обсуждения, спровоцированные нецензурным твитом башкирского клуба после игры: «Ку-ку *ля! Если это не пенальти, то, что это?» Пунктуация первоисточника сохранена. Кстати, пост по-прежнему доступен, его не потерли — можете убедиться в этом сами. Акцент делается на игровом эпизоде, который случился в штрафной площади «Ахмата» на 90-й минуте встречи. Не по форме, но по содержанию поддерживаем вопрос «Уфы»: разве это не пенальти?

Матч в Грозном прошел в обоюдной борьбе, а все решил единственный гол Евгения Харина в начале второго тайма, однако у «Уфы» были шансы отыграться, особенно если бы арбитр Евгений Кукуляк был более последователен в своих решениях. «Уфа» обратится в ЭСК РФС по поводу четырех эпизодов из матча с «Ахматом», в которых судьи принимали неправомерные, как считают в башкирском клубе, решения. Нашлось исчерпывающее объяснения и горячему «твиту»:

Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?»

Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Твиттер @ufafc на 1 календарный матч. — ФК УФА (@UfaFc) April 7, 2021

А уж после комментария генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова не осталось никаких сомнений относительно того, что имелось в виду:

Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Мы решили так же поступать, как предложил Сергей Тыртышный. Будем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из «Инстаграма» в «Твиттер», потом в «ТикТок». А потом через некоторое время обратно возвращать.

Самое забавное, что уже в субботу «Уфа» и «Ахмат» встретятся снова, уже в рамках РПЛ . А судить эту встречу будет Павел Кукуян. Снова ку-ку?

Федор Смолов и Франсуа Камано отзеркалили победу над «Сочи» в Эль-Лысико

«Локомотив» не устает побеждать по весне: у команды Марко Николича уже 7 побед подряд после перезапуска сезона — 5 раз выигрывали в РПЛ и дважды в Кубке России, общий счет — 17:2. «Сочи» во второй раз за месяц проиграл «железнодорожникам» со счетом 1:3, пропустив все шесть голов от двух футболистов: в матче чемпионата Франсуа Камано оформил дубль, а Федор Смолов добавил свой гол в концовке; в кубковой игре уже россиянин разразился дублем, а Камано реализовал выход на пустые ворота на последних секундах игры, когда вратарь Денис Адамов пошел в чужую штрафную площадь на стандарт.

Нужно сказать, что «Сочи» с 50-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кирилла Заики, что не помешало команде Владимира Федотова забить гол и угрожать «Локомотиву» овертаймом в концовке. В заявку «Локо», как и в матче против «Ротора», попал Антон Миранчук, но на поле полузащитник пока не появился. Непросто будет Антону отвоевать место в стартовом составе, ведь по весне хороши все: и Жемалетдинов, взявший на себя дирижерские функции, и Камано со Смоловым, забившие уже по 4 мяча.

«Крылья Советов» сенсационно выбили «Динамо»

В 1/8 финала «Динамо» справилось со «Спартаком», да и вообще по весне команда Сандро Шварца заслуживает исключительно комплименты, однако за вылет из Кубка России от команды из ФНЛ немецкого тренера и его футболистов по головке не погладят, хотя еще до игры говорили, что «Крылышки» в большом порядке и играют вполне себе на уровне середняков РПЛ . Волжане на всех парах мчатся в Премьер-Лигу, но параллельно намерены побороться за Кубок России — представляете, если завоюют трофей и путевку в Лигу Европы?!

1. «Динамо» не может выйти в полуфинал Кубка России на протяжении 9 лет; «Крылья Советов» вошли в четверку лучших команд турнира впервые за 17 лет.

2. «Крылья Советов» выиграли 11 кряду официальных матчей с общим счетом 31:2, в эту серию вошли кубковые победы над двумя клубами РПЛ , «Химками» (4:0) и «Динамо» (2:0).

3. Неудержимый форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев поучаствовал в обоих голах в ворота «Динамо»: в дебюте встречи сделал ассист на Ежова, а в середине второго тайма забил сам. Таким образом, Иван продлил свою голевую серию до 8 матчей, а всего в текущем сезоне у него 35 голов в 39 матчах. Очень интересно посмотреть на Сергеева на уровне РПЛ .

Шоу Луценко, реванш ЦСКА и вторая волевая победа Ивицы Олича

В матче «Арсенал» — ЦСКА был человек, который перешел со светлой стороны на темную, как Энакин Скайуокер в знаменитой космической саге. Тульским Дартом Вейдером оказался Евгений Луценко, который в первом тайме открыл счет в фирменной манере — со второго этажа, но вскоре после перерыва оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку за грубость против Дивеева.

У ЦСКА и в равных составах хватало моментов, а удаление Луценко дало «армейцам» повод для волевой победы. Голами в составе ЦСКА отметились защитники: Вадим Карпов отличился после стандарта, а Марио Фернандес принес «красно-синим» победу на 86-й минуте после шикарной передачи Алана Дзагоева, которого Олич выпустил на замену. И попал в самое «яблочко»!

1. Ивица Олич начал у руля ЦСКА с двух волевых побед на выезде с одинаковым счетом 2:1. И «Тамбов» в РПЛ , и «Арсенал» в Кубке России забивали первыми в матчах с «армейцами», но у команды Олича в обоих случаях находились четкие ответы.

2. Месяц назад ЦСКА уже приезжал в Тулу в рамках РПЛ и тогда сенсационно уступил «Арсеналу» (1:2). В кубковом матче удалось взять реванш с аналогичным счетом.