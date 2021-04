Гильерме попал в команду недели FIFA 21 после матча со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» попал в команду недели FIFA 21 в режиме Ultimate Team.

В матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) вратарь сделал 10 сэйвов, что является его личным рекордом в рамках чемпионата России, а также наибольшим количеством сэйвов в этом сезоне среди всех вратарей РПЛ в одном матче (наряду с Александром Максименко против «Зенита»). Выступление Гильерме не осталось без внимания компании EA Sports, которая включила голкипера в команду недели. Маринато получил рейтинг 82.

The races for European qualifying spots are reaching a fever pitch. 🥵#TOTW 29 is now live in #FIFA21#FUT pic.twitter.com/LJ1zW2rVps

