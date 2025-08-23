Смена эпох. Легенды, покинувшие свои клубы

1755973358

Лето 2025 года оказалось временем перемен.

В каждое трансферное окно происходит заметное обновление клубов, составов команд. Какие-то переходы и расставания оказываются у всех на виду, другие проходят незаметно. Но летом 2025 года, кажется, слишком многие знаковые для своих команд игроки покинули клубы. Кто-то ушел в никуда, кто-то – в конкретное место, кого-то выдворили боссы, а кому-то не захотелось уже оставаться. Давайте посмотрим на тех, кто ассоциировался многие годы с одними командами, а теперь заставляет нас привыкать воспринимать себя в другой обстановке.

Трент Александер-Арнольд

Эта история не могла пройти мимо вас, потому что началась еще задолго до окончания прошлого сезона. Трент, несмотря на свою молодость, успел стать легендой «Ливерпуля» и неотъемлемой частью успехов «красных». Тем обиднее было фанатам, когда воспитанник решил покинуть команду после окончания срока контракта. Александер-Арнольд 20 лет отдал «Ливерпулю», но провожали его в конце минувшего сезона свистом. Тогда уже было известно, что 26-летний защитник перейдет в «Реал».

Кевин Де Брюйне

А вот его провожали громкими овациями. Бельгийский полузащитник был опорой «Манчестер Сити» на протяжении десятилетия. Он сыграл решающую роль в самой успешной эпохе в истории клуба. Но «горожанам» потребовалась перестройка, и Де Брюйне стал ее жертвой, покинув команду по окончании срока контракта. В «Сити» он провел 422 матча, забил 108 мячей и завоевал 19 трофеев.

Анхель Ди Мария

Его история немного отличается от классических саг про преданность и всю карьеру в одном месте. Тем не менее она заслуживает упоминания. Европейская карьера аргентинца началась в 2007 году в «Бенфике». А в 2010-м он был продан в «Реал». Там Ди Мария блистал, завоевывал трофеи, потом немного помотало его, и в 2023 году уже из «Ювентуса» Анхель вернулся в «Бенфику». Казалось, что аргентинец уже доигрывает, но он не просто оставался на пике, а еще и обеспечивал «орлам» важные победы и результаты. Этим летом он и «Бенфику» покинул. Но ради «Росарио Сентраль», где начинал свою карьеру. Решил отмотать все назад планомерно.

Джонни Эванс

Уроженец Белфаста казался какой-то межвременной нитью в истории «Манчестер Юнайтед». Многие помнили его на «Олд Траффорд» в незапамятные времена, а потом он снова всплыл в последние годы. Не играл вроде бы особо значимой роли, не выделялся, но порой оказывался на переднем плане, пропадал, возвращался. А все очень просто. Эванс вообще начинал свою карьеру в МЮ , оказавшись в основной команде аж в 2006 году. В 2015-м он перебрался в «Вест Бромвич», где провел три года, а потом на пять лет перешел в «Лестер». Летом 2023 года Эванс вернулся в «Манчестер», где провел два сезона, а нынешним летом завершил карьеру. С «Юнайтед» он выиграл 12 трофеев, причем все из них, кроме одного, взял за свой первый заход в команду.

Лука Модрич

Конечно, мы не могли не упомянуть и великолепного хорвата. Он перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года, и тогда многие сомневались в том, что мадридцам он необходим. За прошедшие годы Модрич выиграл вместе с клубом 28 трофеев, в том числе шесть кубков Лиги чемпионов, и стал одним из величайших игроков в истории «Реала». Его уход символизировал окончание целой эпохи и полную перестройку внутри мадридской команды.

Томас Мюллер

Еще из истории тяжеловесов современного футбола. Мюллер, как и Модрич, покинул «Баварию» после Клубного чемпионата мира этим летом. Он провел в мюнхенском клубе 25 лет, то есть всю карьеру. В общей сложности Томас сыграл за «Баварию» невероятный 751 матч, забив 248 голов. На его счету более 30 трофеев. При этом Мюллер никогда не был такой суперзвездой, которая гремела бы повсюду и была известна каждой домохозяйке, грубо говоря. Это лидер, трудяга и преданный боец.

Джейми Варди

Сложно представить себе Варди без «Лестера», а «Лестер» без Варди. Это очень самобытная команда, которая прогремела во время своего сенсационного чемпионства. Тогда же все узнали про Варди, который уже к тому времени не был юношей, а давно топтал футбольное поле. Его судьба и взаимодействие с «лисами» достойны отдельной экранизации. Варди присоединился к выступавшему тогда в Чемпионшипе «Лестеру» в 2012 году из «Флитвуд Таун», который не относился к профессиональным лигам. За 13 лет он стал образцом преданности и легендой всего английского футбола, сыграв важную роль и в чемпионстве «Лестера», и в победе в Кубке Англии. Он и в своем последнем матче за «лис» против «Ипсвича» в мае 2025 года отметился голом, преодолел отметку в 200 голов и 500 матчей за «Лестер», а провожали его с почетным караулом.

Оскар Де Маркос

«Атлетик» известен своей семейственностью и особой атмосферой, которая надолго удерживает в Стране Басков самобытных футболистов. Но есть среди них «босс», чья карьера этим летом завершилась. Это Де Маркос. Он прошел через академию «Алавеса», а в 2009 году присоединился к «Атлетику». Универсальный защитник и полузащитник за 16 лет провел за клуб из Бильбао 573 матча, что больше, чем у любого другого игрока в истории команды. А свой последний поединок он провел в мае этого года против «Барселоны» на «Сан-Мамесе».

Александр Ляказетт

Для многих игроков французские клубы становятся трамплином в более статусные команды и чемпионаты. Ляказетт был таким же. Он прошел через легендарную молодежную систему «Лиона», выбился в основную команду, блистал в Лиге 1 несколько лет, а потом отправился в «Арсенал», где провел пять сезонов. В 2022 году Ляказетт поехал доигрывать не в Катар или Саудовскую Аравию, а вернулся в «Лион», где стал капитаном и «дядькой» для молодых парней, а для фанатов закрепился в статусе легенды. В 391 матче за лионцев Ляказетт забил 201 мяч, в том числе два – в последней игре за команду против «Анже» в мае 2025 года.

