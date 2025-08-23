 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСаудовская Аравия. Суперкубок 2026

Роналду — первый футболист, забивший 100 голов за четыре разных клуба

вчера, 18:43
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голом в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

40-летний форвард забил мяч на 41-й минуте игры, реализовав пенальти. Этот гол стал для игрока 100-м в 113 играх за команду из Эр-Рияда.

Португалец — первый футболист в истории, который забил не менее 100 голов за четыре разных клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВратарь «Флуминенсе» стал рекордсменом по числу матчей в истории футбола
20 августа
«Реал» побил рекорд чемпионатов Испании по серии без поражений в 1-м туре
20 августа
44-летний вратарь «Флуминенсе» повторил рекорд Шилтона по количеству матчей
16 августа
Салах установил рекорд АПЛ по голам в первых турах
16 августа
«Амкал» хочет пригласить Аршавина и баскетболиста Мозгова
11 августа
Лещук установил новый рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ
10 августа
 
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:01
Кто бы что не говорил, Криштиану Роналду один из величайших футболистов в истории здесь и сейчас. Того чего он достиг в своей карьере заслуживает только уважения, и только далёкие люди дальше будут отрицать это
Джасур Из ты Баратов
Джасур Из ты Баратов
вчера в 19:51, ред.
Бедный Аль -Наср не одной трофеи сколько денег потратил Пеналду думают только свои рекорди
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:47
Липовый "рекордсмен". С насмешкой пропускаю такие "рекорды" мимо ушей.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
58 из них с пенальти и 42 с метра в пустые из оффсайда))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:38
100 мечей за 113 матчей это отличный показатель!! Рон молодец, он не виноват что комада проиграла, он свое дело делает!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:35
Криштиану Роналду настоящий генератор различных рекордов - благодаря ему появляются новые номинации. Двадцать лет назад, кто-то мог даже просто представить, что появится человек, который забьёт больше сотни голов в четырёх чемпионатах! А их общее количество будет приближаться к тысяче. Поздравляю, Криштиану!!! Очередной рекорд носит твоё имя.
jRest
jRest
вчера в 19:12
Сорокалетний. Сорокалетний, блин. Маниакальное желание (в хорошем смысле) забивать, забивать и забивать. Вряд ли, конечно, Криштиану лучший в истории футбола, но самый целеустремлённый - точно.

Хочется пожелать ему довести поскорее до тысячи голов и красиво уйти на футбольную пенсию. Его имя навсегда останется в истории этой игры.
Lewa2708
Lewa2708 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:01
нет, 1000 мячей же на кону. Зачем ему медаль суперарабского кубка , если есть пять медалей ЛЧ
Nenash
Nenash
вчера в 18:56
Пятый год пошёл как Геша лапшу вешает клубам про своё "величие". 0 трофеев за 100500 голов - это тоже рекорд. 🤭
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:49
Интересно а Рон променял бы хоть 10 мячей за этот кубок!???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 