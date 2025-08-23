Роналду — первый футболист, забивший 100 голов за четыре разных клуба

1755963824

вчера, 18:43

Нападающий «Аль-Насра» отметился голом в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

40-летний форвард забил мяч на 41-й минуте игры, реализовав пенальти. Этот гол стал для игрока 100-м в 113 играх за команду из Эр-Рияда.

Португалец — первый футболист в истории, который забил не менее 100 голов за четыре разных клуба.