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Сенников: «Игроки недовольны, что FIFA использует их образы? Тонкий вопрос»

сегодня, 11:39

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию с недовольством игроков в связи с использованием их образов в играх FIFA.

Это тонкий вопрос. Если футболист становится лицом игры, участвует в ее продвижении, снимается в рекламных роликах, посещает различные анонсирующие мероприятия, то за это, наверное, стоит платить. Футболистов в мире очень много, и если всем придется заплатить за их появление в играх… Здесь никаких денег не хватит. Разверни эту цепочку, и больше никаких официальных симуляторов не будет.

Ибрагимович и Бэйл возмущаются? Понятно, что каким-то топовым звездам, может, и стоит платить, но за это и они должны делать что-то в ответ. В наши дни компьютерные игры сильно помогают футболистам, обращают на них внимание. В 2007 году я был третьим россиянином по рейтингу. 83 балла — выше, чем сейчас у Алексея Миранчука (79). Так что, если бы с предложением сотрудничества вышли на меня, я точно начал бы взаиморасчет: деньги, реклама.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе первым распаковал лимитированную версию футбольного симулятора FIFA 21.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Деньги на бочку - и хоть в порно-играх...
112910415
112910415
сегодня в 11:56
более, чем тонкий ...
всем платить, конечно, нельзя
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:42
Платите им бабки и они успакоятся!
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