Сенников: «Игроки недовольны, что FIFA использует их образы? Тонкий вопрос»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ситуацию с недовольством игроков в связи с использованием их образов в играх FIFA .

Это тонкий вопрос. Если футболист становится лицом игры, участвует в ее продвижении, снимается в рекламных роликах, посещает различные анонсирующие мероприятия, то за это, наверное, стоит платить. Футболистов в мире очень много, и если всем придется заплатить за их появление в играх… Здесь никаких денег не хватит. Разверни эту цепочку, и больше никаких официальных симуляторов не будет.

Ибрагимович и Бэйл возмущаются? Понятно, что каким-то топовым звездам, может, и стоит платить, но за это и они должны делать что-то в ответ. В наши дни компьютерные игры сильно помогают футболистам, обращают на них внимание. В 2007 году я был третьим россиянином по рейтингу. 83 балла — выше, чем сейчас у Алексея Миранчука (79). Так что, если бы с предложением сотрудничества вышли на меня, я точно начал бы взаиморасчет: деньги, реклама.