Заложники системы. «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму»

1755961540

сегодня, 18:05

Перестройка на «Этихаде» в самом разгаре.

В первом туре «Манчестер Сити» добился победы со счетом 4:0 над «Вулверхэмптоном», и практически сразу же болельщики и эксперты стали говорить о возвращении того самого «Сити», о претензиях команды Хосепа Гвардиолы на чемпионство и вообще о том, как здорово испанский специалист оперативно перестроил «горожан». Теперь такие разговоры и их пыл явно поугаснут. «Тоттенхэм» устроил «Сити» холодный душ прямо на «Этихаде». «Шпоры» в очном противостоянии показали, что их перестройка, возможно, происходит более эффективно. В том числе потому, что ожиданий от нее меньше. Но тем интереснее было сравнить.

Одна маленькая статистическая деталь говорила уже многое о том, что происходит в «Манчестер Сити». Средний возраст игроков стартового состава команды составил 24 года и 326 дней. Это самый молодой «старт», выпущенный Гвардиолой в Премьер-Лиге за все время его работы здесь. Да и самый молодой стартовый состав «Сити» в чемпионате, начиная с октября 2010 года.

Другой важный и немного странный аспект – оставшийся на скамейке капитан Бернарду Силва. Гвардиола отступил от своих традиций и назначил сам капитана, не предоставив выбора команде. Тем страннее, что уже во втором туре Силва оказался в запасе. Впрочем, основательно обновленный состав выглядел весьма многообещающе. Если не считать, что и «Тоттенхэм» пережил обновление. Хотя о нем лучше поговорим позднее.

Системная ошибка

«Манчестер Сити» попытался в первом тайме задоминировать «Тоттенхэм». Что, в общем, вполне ожидаемо. Одним из инструментов, который использовал Гвардиола, была высокая линия прессинга. Это рискованная мера, однако у обученных команд она работает и гарантирует много профита, если не допускать серьезных ошибок – требования к концентрации тут повышенные, помарки почти непростительны.

Как понимаете, помарка случилась, а «Тоттенхэм» ею воспользовался сразу же. Точнее, ему пришлось ждать более получаса. Терпеливое ожидание принесло плоды. Ришарлисон на фланге открылся и прострелил по классике на Бреннана Джонсона, который прошил Джеймса Траффорда. Судья сначала поднял флажок, сигнализируя об офсайде у Ришарлисона. Однако включился ВАР, который быстро все проверил и подсказал судье Питеру Бэнксу, что гол чистый. Первый же удар «шпор» в створ оказался голевым.

Тут «Сити» поплатился за тактику высокой линии защиты. Она почти сработала – если бы Ришарлисона действительно оставили в офсайде. Однако помарка не была исправлена. Тот же Рико Льюис просто отступал, не замечая подкрадывающегося Джонсона. Проблема правого защитника после ухода Кайла Уокера (который сам в последние годы не блистал) у «Сити» остается открытой, несмотря на все приобретения.

Что еще мы знаем о Гвардиоле? Что ему страсть как требуются вратари, играющие уверенно ногами и начинающие комбинации от ворот. Этот аспект тоже вышел боком. Многие сомневались в правильности решения усадить Эдерсона на скамейку и отдать предпочтение молодому Траффорду. Словно стараясь подтвердить разумность такого тренерского выбора, голкипер принимался порой распоряжаться мячом невпопад: от длинных передач до пасов накоротке.

Последний необоснованный пас и подвел Траффорда, а вместе с ним и всю команду. Неосмотрительную передачу вратаря перехватили, и Жоау Пальинья увеличил отрыв «Тоттенхэма». Оба гола разделили всего семь минут. Два удара «шпор» в створ стали голевыми. У «Сити» тоже в первом тайме было два точных попадания. Но в целом при контроле мяча Эрлинг Холанд выглядел отрезанным от группы поддержки. Лишь Омар Мармуш разбавлял обстановку своими потенциально опасными дальними выстрелами. Они не приносили результата и в целом, видимо, не устраивали Гвардиолу, который уже на 54-й минуте заменил египтянина.

Тайм контроля

У «Тоттенхэма» тоже ведется перестройка. Но она касается не состава под руководством прежнего тренера, а самого тренерского штаба. Его возглавил Томас Франк. Кажется, как раз прагматичности этого специалиста не хватало «шпорам», у которых бесшабашность в крови. Она не раз дарила зрителям невероятные приключения и яркие поединки, но вот поклонников «Тоттенхэма» делала седыми раньше времени. В принципе, матч за Суперкубок Европы против ПСЖ был отголоском прошлого. Казалось, что главное в игре «шпор» не изменилось – они могут разбить любого соперника, но и сами способны расшибиться на полпути в любой момент.

Задачей Франка было избавить команду от второй части утверждения. И этот матч показал, что он на правильном пути. В первом тайме был классический озорной и резвый «Тоттенхэм», который умел все это и раньше. Но прежние «шпоры» могли бы рассыпаться во второй половине, пропустить три-четыре мяча и все растерять. Теперь это другая команда.

«Тоттенхэм» выстроил четкую контратакующую игру. «Сити» удалось во втором тайме увеличить владение мячом до 64 процентов, но при этом «горожане» нанесли те же пять ударов, что и в первой половине. А «шпоры» ответили восемью попытками, три из которых были точными. И пусть увеличить отрыв не удалось, лондонцы выполнили главную задачу – не позволили «Сити» вернуться в борьбу, что дорогого стоит.

Томас Франк стал лишь третьим тренером, которому удалось обыграть Гвардиолу двумя разными командами на выезде. До него это удавалось Антонио Конте и Жозе Моуриньо. Ну и «Тоттенхэм» остается для испанского специалиста неприятным соперником. Это было десятое поражение от «шпор» у Гвардиолы. Только «Ливерпуль» нанес столько же, а больше – никто.