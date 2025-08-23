20-летний футболист любительского клуба, избитый в Щелково, умер в больнице

1755968004

вчера, 19:53

20-летний футболист любительского клуба «Русская община» Арсений Ерошевич умер в больнице.

17 августа рано утром в подмосковном Щелково напротив входа в торговый центр на Пролетарском проспекте на парня накинулась толпа людей и избила его, что попало на камеру видеонаблюдения. Перед этим у него произошёл словесный конфликт с компанией в ночном клубе. Ему предложили выйти на улицу и поговорить там.

В результате игрок потерял сознание, упав на асфальт и сильно ударившись головой. Отмечается, что Арсения пинали по голове и туловищу даже после этого.

Ерошевич получил тяжёлые травмы, в том числе множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа, гематому головного мозга. Его доставили в одну из московских больниц.

Троих участников нападения задержали.