Спонсор «Тоттенхэма» пошутил над клубом, намекнув на отсутствие трофеев

«Тоттенхэм» подписал контракт с компанией Dulux, которая производит краску.

«Шпоры» опубликовали у себя в твиттере фотографию овчарки породы бобтейл, которая является «лицом» нового спонсора клуба.

We are delighted to announce @duluxuk , the nation’s number one paint brand, as our first ever Official Paint Supplier. #THFC ⚪ #COYS

Один из подписчиков спросил:

Аккаунт Dulux ответил:

Затем еще один читатель написал:

На что аккаунт Dulux прислал фото с пустым шкафом для трофеев с логотипом «Тоттенхэма».

So after Spurs announced a deal with Dulux this morning, it seems the admin of the paint company was on a one man mission to ruin the whole thing..



😭😭😭 pic.twitter.com/Ts7StVDtLy