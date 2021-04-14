Девушка Верратти пошутила над Мюллером после 1/4 финала Лиги чемпионов

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14 апреля 2021, 19:22

Джессика Айди, девушка полузащитника ПСЖ , в своём инстаграме потроллила нападающего «Баварии» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане прошли дальше по сумме двух встреч благодаря трём голам, забитым на выезде.

Ранее Мюллер опубликовал видео, в котором говорит «до свидания» на французском языке, обращаясь к ПСЖ . Теперь, когда парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов, оставив «Баварию» за бортом турнира, девушка Верратти в историях своего инстаграма опубликовала данное видео Мюллера, написав: