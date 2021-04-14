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Девушка Верратти пошутила над Мюллером после 1/4 финала Лиги чемпионов

14 апреля 2021, 19:22
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Джессика Айди, девушка полузащитника ПСЖ Марко Верратти, в своём инстаграме потроллила нападающего «Баварии» Томаса Мюллера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане прошли дальше по сумме двух встреч благодаря трём голам, забитым на выезде.

Ранее Мюллер опубликовал видео, в котором говорит «до свидания» на французском языке, обращаясь к ПСЖ. Теперь, когда парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов, оставив «Баварию» за бортом турнира, девушка Верратти в историях своего инстаграма опубликовала данное видео Мюллера, написав:

Извини, не очень-то и жаль. До свидания.

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Все комментарии
альсато
альсато
15 апреля в 11:05
" девушка Верратти")))))...так и пишите: "ВЕЩЬ" Верратти потроллила)))))....полная деградация!
KLINSI
KLINSI
14 апреля в 22:49
Soccer. Жёлтый соккер((((((
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 21:54
Не очень и смешно однако
NileCroco
NileCroco
14 апреля в 21:39
    burlone
    burlone ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
    14 апреля в 21:20
    НЕ смешно, но забавно. Титулы не освобождают от ответственности за сказанное. Кимих тоже много болтал, да в суп попал.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    14 апреля в 19:49
    Да очень смешно: у Мюллера 2 титула ЛЧ, титул ЧМ, а у Верратти есть подобные достижения?
    allemz
    allemz
    14 апреля в 19:43
    Мюллер человек такой, позволил себе чутка, это в его стиле, а эта содержанка помалкивала бы, ее спонсор вообще никакого участия в победе над Баварией не принимал. Фиговый тренд пошел..
    Союзник противников
    Союзник противников
    14 апреля в 19:33
    Бабушка Мюллера сказала про "девушку" Вератти,что она шлю.Весь футбольный мир сосредоточился на этой перепалке.
    goalaktika
    goalaktika
    14 апреля в 19:32
    Троля потролили)
    beefs
    beefs
    14 апреля в 19:26
    молодец девушка, хороший юмор...
    Ironigor
    Ironigor
    14 апреля в 19:24
    А по-русски ,- Досвидули !!!
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