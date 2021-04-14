Девушка Верратти пошутила над Мюллером после 1/4 финала Лиги чемпионов

Джессика Айди, девушка полузащитника ПСЖ Марко Верратти, в своём инстаграме потроллила нападающего «Баварии» Томаса Мюллера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане прошли дальше по сумме двух встреч благодаря трём голам, забитым на выезде.
Ранее Мюллер опубликовал видео, в котором говорит «до свидания» на французском языке, обращаясь к ПСЖ. Теперь, когда парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов, оставив «Баварию» за бортом турнира, девушка Верратти в историях своего инстаграма опубликовала данное видео Мюллера, написав:
Извини, не очень-то и жаль. До свидания.