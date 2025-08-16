«Ракув» требует отстранить «Маккаби» от еврокубков в следующем сезоне

1755356026

сегодня, 17:53

Польский «Ракув» разместил на своем официальном сайте обращение к УЕФА , требуя исключить «Маккаби» из Хайфы из еврокубков в следующем сезоне из-за политического баннера, выставленного их болельщиками.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу польского клуба, который вышел в плей-офф по итогам двух матчей. Во время игры израильские фанаты продемонстрировали баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» на английском языке.