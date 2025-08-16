 
«Ракув» требует отстранить «Маккаби» от еврокубков в следующем сезоне

сегодня, 17:53
Маккаби ХайфаЛоготип футбольный клуб Маккаби Хайфа0 : 2Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув ЧенстоховаМатч завершен

Польский «Ракув» разместил на своем официальном сайте обращение к УЕФА, требуя исключить «Маккаби» из Хайфы из еврокубков в следующем сезоне из-за политического баннера, выставленного их болельщиками.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу польского клуба, который вышел в плей-офф по итогам двух матчей. Во время игры израильские фанаты продемонстрировали баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» на английском языке.

Из-за недопустимых инцидентов с участием фанатов «Маккаби» Хайфа на матче в Дебрецене в четверг, мы подали официальную жалобу в УЕФА, в которой требуем, среди прочего, исключить израильский клуб из еврокубков на следующий сезон за многократные нарушения правил федерации. Мы не согласны с искажением исторических фактов. Поляки нередко рисковали своими жизнями, пряча евреев и организуя сопротивление нацистам. Организация «Яд ва-Шем» присвоила звание «Праведников народов мира» 7280 полякам за их самоотверженную помощь преследуемым евреям. Среди почетных имен есть те, кто связан с регионом Ченстохова, включая Эдварда Конарского, семей Бруст и Мельчарек, а также отца Болеслава Врублевского.

