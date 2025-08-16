Переходный сезон для «Манчестер Сити». Отпустили возрастных лидеров и начали перестройку

1755339878

сегодня, 13:24

Но вопросов хватает.

Впишется ли Рейндерс в пару к Родри

Этот вопрос надо сразу разделить на две части. Во-первых, потянет ли темп, который предложит обладатель «Золотого мяча», не потеряется ли на его фоне. Во-вторых, сможет ли закрыть опорную зону после новой травмы испанца (в одиночку или в паре с кем-то) так же надёжно, как делал это Родри.

Пеп преимущественно играет с расстановкой «4-2-3-1», иногда переключается на «3-4-2-1», реже – на «4-3-3». В такой расстановке Родри забирает на себя роль глубинного плеймейкера, он настоящий маэстро в «Сити». И теперь, когда команда омолаживается, к нему привели Рейндерса. В прошлом сезоне за «Милан» Тиджани смотрелся отлично и даже стал одним из главных бомбардиров, но всё же речь о кризисном коллективе с не до конца выстроенной игрой. В «Ман Сити» совсем другой подбор игроков, конкуренция, масштаб амбиций. В таких условиях легко потеряться.

Вдобавок полузащитника бросят в пекло. Хорошо было бы следить за действиями Родри и планомерно усваивать то, что от голландца просят. Но испанец выбыл до сентября с травмой. Для команды это трагедия. Тут варианта два. Либо Тиджани придётся в одиночку перекрывать опорную зону (и тогда вопрос, насколько это будет надёжно). Либо в пару к нему поставят кого-то ещё (логичный вопрос — кого?). Ковачич тоже на травме, а Гюндогану в октябре исполнится 35.

Как заменят Кевина Де Брюйне

Пеп остался без креативного центра, который питал проект на протяжении 10 лет. Кевин был маэстро на чужой половине – вскрывал полуфланги, разрезал оборону соперника прострелами, снабжал мячом исполнителей на острие. Иногда и сам становился главной опцией в завершении. Это ключевая потеря, но логичная (уже не тянул прежние нагрузки).

Ещё зимой «горожане» подписали Николаса Гонсалеса. Испанец во второй половине минувшего сезона чаще закрывал опорную зону, но то была необходимость. В «Порту» хавбек был больше вовлечён в атакующие действия. Но потянет ли он функционал бельгийца – большой вопрос. Статистикой Нико не блещет.

Рейндерс выдал прекрасный сезон с 10 голами в Серии А, при этом мы уже сказали о разнице в игровой структуре и о том, что его видят скорее в опорной зоне. Скорее всего, нагрузку, которая ложилась на КДБ, просто равномерно распределят между несколькими новичками (вот тест, чтобы ближе с ними познакомиться).

Кто из ветеранов уйдёт следующим

На самом деле, вопрос омоложения до сих пор на повестке. В прошлом сезоне средний возраст команды составлял 25,6 лет, к текущему подходят с 25,9. Бернарду Силва играет важную роль в атаке, при этом португальцу уже 31 год, на него всё чаще выходят клубы из Саудовской Аравии. Илкаю вообще 34, но Пеп регулярно использует его. Вопрос в том, тянет ли немец до сих пор эту интенсивность. Ещё есть Ковачич, но тут проще, поскольку команда не так зависит от хорвата.

Но самый интересный вопрос – вратарский. Эдерсон вроде ещё способен принести пользу команде, при этом спрос на него есть в Турции и Саудовской Аравии, а для «Сити» это шанс заработать. Плюс «горожане» уже подписали 22-летнего Джеймса Траффорда из «Бёрнли» (вратарь – воспитанник «Ман Сити»), а это недвусмысленный сигнал, что грядёт смена поколений.

Вернёт ли Холанд свой прайм и что будет с Мармушем

Своим первым сезоном Эрлинг задрал огромную планку – он сходу стал забивать за «Сити», а Пеп шёл на уступки в требованиях к игроку, чтобы тому было проще адаптироваться. Холанда меряют по сезону АПЛ -2022/23, когда он повторил рекорд результативности за один чемпионат (36 голов). Но дальше этот эффект испарился.

Нет, 27 голов в следующем сезоне и 22 в минувшем – тоже очень круто. Просто, во-первых, на фоне дебютного сезона эти показатели меркнут. Во-вторых, Эрлинг действительно забивает меньше ожидаемого – у него просела реализация. В-третьих, норвежец творит перформансы с не самыми сильными соперниками, при этом в матчах с топ-клубами периодически просто теряется.

Уже дошло до подписания ещё одного форварда. Омар Мармуш – не рядовой исполнитель, а креативный форвард-универсал. Именно таких Пеп любит больше всего. При выборе между ними Гвардиола пока отдаёт предпочтение Эрлингу, тем более Омара можно выпустить на фланге. При этом терпение тренера не бесконечно. Он готов идти на уступки ради элитного нападающего, но не ради просто хорошего. Если продолжится тенденция последних сезонов, то Эрлинг может проиграть конкуренцию.

Превратится ли Шерки в мировую звезду

Помимо возрастных Уокера и КДБ команду покинул явно деградирующий Джек Грилиш. Вингер оказался в глухом запасе, так что удерживать его больше не было смысла. Между тем на вход последовал трансфер Райана Шерки – и потенциально это новая звезда «горожан». В пользу футболиста говорят навыки контроля мяча – он смело идёт в обводку и этим создаёт себе моменты. «Сити» получил футболиста, способного взять игру на себя. Вдобавок он владеет двумя ногами и крайне вариативен – это козыри в системе Гвардиолы.

21-летний Райан перерос «Лион» и точно готов к новому вызову. В то же время ему предстоит конкурировать с Савиньо и Фоденом. Фил на финише прошлого сезона потерял место в старте, но это элитный исполнитель, против которого при его оптимальной форме нет шансов. Наступает определяющий момент в карьере француза. Он покажет, насколько реальны его амбициозные планы.