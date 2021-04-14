«Црвена Звезда» оштрафована за оскорбления в адрес Ибрагимовича

«Црвена Звезда» оштрафована за расистские выкрики фанатов в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
Инцидент произошёл в феврале во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Белграде должна была пройти без фанатов, однако некоторые болельщики оказались на стадионе. Один из фанатов, личность которого пока не установлена, оскорбил Ибрагимовича на расовой почве. Семья Златана родом из Боснии и Герцеговины и Хорватии, поэтому дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил расистские оскорбления и «провокационные, оскорбительные выкрики» в адрес форварда.
УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на 25 000 евро и распорядился провести следующий домашний матч клуба за закрытыми дверями. Кроме того, клуб из Белграда оштрафован на 5 000 евро за нарушение протоколов COVID, так как позволил некоторым фанатам пробраться на стадион.