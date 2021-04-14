«Црвена Звезда» оштрафована за оскорбления в адрес Ибрагимовича

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14 апреля 2021, 22:02

«Црвена Звезда» оштрафована за расистские выкрики фанатов в адрес нападающего «Милана» .

Инцидент произошёл в феврале во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Белграде должна была пройти без фанатов, однако некоторые болельщики оказались на стадионе. Один из фанатов, личность которого пока не установлена, оскорбил Ибрагимовича на расовой почве. Семья Златана родом из Боснии и Герцеговины и Хорватии, поэтому дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил расистские оскорбления и «провокационные, оскорбительные выкрики» в адрес форварда.