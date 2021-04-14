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«Црвена Звезда» оштрафована за оскорбления в адрес Ибрагимовича

14 апреля 2021, 22:02
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Црвена Звезда» оштрафована за расистские выкрики фанатов в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

Инцидент произошёл в феврале во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Белграде должна была пройти без фанатов, однако некоторые болельщики оказались на стадионе. Один из фанатов, личность которого пока не установлена, оскорбил Ибрагимовича на расовой почве. Семья Златана родом из Боснии и Герцеговины и Хорватии, поэтому дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил расистские оскорбления и «провокационные, оскорбительные выкрики» в адрес форварда.

УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на 25 000 евро и распорядился провести следующий домашний матч клуба за закрытыми дверями. Кроме того, клуб из Белграда оштрафован на 5 000 евро за нарушение протоколов COVID, так как позволил некоторым фанатам пробраться на стадион.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля в 23:57
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 апреля в 22:50
    Это правильно,надо наказывать всех кто оскорбляет белых!😜
    beefs
    beefs
    14 апреля в 22:18
    что то долго решали о наказании...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 апреля в 22:17
    Расистские выкрики это сейчас актуально
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