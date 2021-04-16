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В Химках выразили готовность принять матч «Локомотив» — «Динамо»

16 апреля 2021, 15:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо08.05.2021 в 16:30 Не начался

Заместитель генерального директора «Арена Химки» Дмитрий Устинов прокомментировал информацию, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» может пройти на стадионе в Химках.

У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придётся, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы.

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МапС
МапС
16 апреля в 18:31
Раз в этом переносе замешан Спартак, то логичнее всего матч надо провести на "Открывашке"! :)
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 17:52
Пойдут в "Лужники",хотя это избыточно.Гинер пустит-там хватит мест для всех болельщиков обеих команд.
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 15:46
Для Динамо стадион в Химках почти родной.
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