В Химках выразили готовность принять матч «Локомотив» — «Динамо»

Заместитель генерального директора «Арена Химки» Дмитрий Устинов прокомментировал информацию, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» может пройти на стадионе в Химках.

У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придётся, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы.