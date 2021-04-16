Григорьянц рассказал, что Сухина и Козловцев делали в судейской

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах дела, когда начальник «Локомотива» Станислав Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев находились в судейской комнате во время матча 25-го тура РПЛ.
В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Станислав Сухина попросил, чтобы сделали копию протоколов. Но Сухина заходил и после матча.
Также после матча заходил и начальник «Спартака» Козловцев, с разрешения охранника — он пропускал начальников команд, несмотря на запреты по регламенту. Это грубейшее нарушение, которое несет санкцию в размере 150 тысяч рублей.
Никакого воздействия и ненормативной лексики в адрес судей не было. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую.
Мы запросили видеоматериалы от клубов. У нас было видео от «Спартака». Судейская комната состоит из двух комнат — тамбурная и та, где располагаются судьи. Мы смотрели дело с точки зрения регламента (пункт 7.6).
Мы установили после просмотра камер наблюдения — рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты «120» стоит охранник, который не препятствует начальникам клубов. Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго, тайминг — две минуты, полторы минуты и 30 секунд. Сухина объяснил это тем, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками.
отстранить его от футбола на 1000 лет ... условно !
отстранить его от футбола на 1000 лет ... условно !
А что с судьёй то? Он же в протоколе матча каждый заход отразить должен. Не важно, по какой причине его посещали. А в протоколе - тишина. Замылят эту тему. Судью надо отстранять от судейства (прецедент международный, Лапочкин на 90 дней, до окончания разбирательства, за тоже самое, не указал в протоколе о подкате к нему), и проводить разбирательство. А то у нас не КДК РФС, а какое то армянское радио.
А что с судьёй то? Он же в протоколе матча каждый заход отразить должен. Не важно, по какой причине его посещали. А в протоколе - тишина. Замылят эту тему. Судью надо отстранять от судейства (прецедент международный, Лапочкин на 90 дней, до окончания разбирательства, за тоже самое, не указал в протоколе о подкате к нему), и проводить разбирательство. А то у нас не КДК РФС, а какое то армянское радио.
Шито-крыто у них!
Шито-крыто у них!
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Первый раз - договаривался о лояльном судействе (2 минуты).
Второй раз - передавал деньги или закидывал их на карту судьям (1,5 минуты)
Третий раз - убеждался, что договоренности в силе и Локо будут делать поблажки.
Так что ли?))
______________________________________
Первый раз - договаривался о лояльном судействе (2 минуты).
Второй раз - передавал деньги или закидывал их на карту судьям (1,5 минуты)
Третий раз - убеждался, что договоренности в силе и Локо будут делать поблажки.
Так что ли?))