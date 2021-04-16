Григорьянц рассказал, что Сухина и Козловцев делали в судейской

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах дела, когда начальник «Локомотива» Станислав Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев находились в судейской комнате во время матча 25-го тура РПЛ .

В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Станислав Сухина попросил, чтобы сделали копию протоколов. Но Сухина заходил и после матча.

Также после матча заходил и начальник «Спартака» Козловцев, с разрешения охранника — он пропускал начальников команд, несмотря на запреты по регламенту. Это грубейшее нарушение, которое несет санкцию в размере 150 тысяч рублей.

Никакого воздействия и ненормативной лексики в адрес судей не было. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую.

Мы запросили видеоматериалы от клубов. У нас было видео от «Спартака». Судейская комната состоит из двух комнат — тамбурная и та, где располагаются судьи. Мы смотрели дело с точки зрения регламента (пункт 7.6).

Мы установили после просмотра камер наблюдения — рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты «120» стоит охранник, который не препятствует начальникам клубов. Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго, тайминг — две минуты, полторы минуты и 30 секунд. Сухина объяснил это тем, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками.