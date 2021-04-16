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Григорьянц рассказал, что Сухина и Козловцев делали в судейской

16 апреля 2021, 15:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах дела, когда начальник «Локомотива» Станислав Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев находились в судейской комнате во время матча 25-го тура РПЛ.

В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Станислав Сухина попросил, чтобы сделали копию протоколов. Но Сухина заходил и после матча.

Также после матча заходил и начальник «Спартака» Козловцев, с разрешения охранника — он пропускал начальников команд, несмотря на запреты по регламенту. Это грубейшее нарушение, которое несет санкцию в размере 150 тысяч рублей.

Никакого воздействия и ненормативной лексики в адрес судей не было. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую.

Мы запросили видеоматериалы от клубов. У нас было видео от «Спартака». Судейская комната состоит из двух комнат — тамбурная и та, где располагаются судьи. Мы смотрели дело с точки зрения регламента (пункт 7.6).

Мы установили после просмотра камер наблюдения — рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты «120» стоит охранник, который не препятствует начальникам клубов. Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго, тайминг — две минуты, полторы минуты и 30 секунд. Сухина объяснил это тем, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками.

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Все комментарии
burlone
burlone
16 апреля в 22:07
С таким заголовком новость о рукоделии Дзюбы кажется цветочками)
POL7173
POL7173 ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 21:33
Интересно, а у Сухины все три раза в предбаннике стоял или для этого, надо было в судейскую заходить?)
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 19:24
Для вас приемлимы решения ТОЛЬКО в пользу СпаМа, другие решения вы считаете некомпетентными. Я правильно понял?
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
16 апреля в 19:10
Решение слепых котов мне известно, они уже давно дискредитировали себя такими решениями.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 18:42, ред.
Вы похоже не знакомы с решением ЭСК по жалобе СпаМа на судейство игры Локомотив - Спартак. Иначе бы этого не говорили.
112910415
112910415
16 апреля в 18:31
а судья в протоколе ... ну, понятное дело
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 17:50
Цирк на локомотивной тяге,где в помощь впрягся поросёнок по кличке Козлик!
112910415
112910415
16 апреля в 17:27
вот ведь чего охранник-то натворил !
отстранить его от футбола на 1000 лет ... условно !
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 17:03, ред.
В тамбуре курил...бамбук...
mat73
mat73
16 апреля в 17:00
И всё чтоли? А какже прилюдная порка ремнем или ивовыми прутьями по мягкому месту? Выжигание клейма на лбу? Вываливание в смоле и куриных перьях?
Futurista
Futurista
16 апреля в 16:52
То предбанник, то тамбурная...путаются в показаниях...это очевидно...
За адекватность
За адекватность
16 апреля в 16:44
"Также после матча заходил и начальник «Спартака» Козловцев, с разрешения охранника — он пропускал начальников команд, несмотря на запреты по регламенту."
POL7173
POL7173
16 апреля в 16:06
ИМХО.
А что с судьёй то? Он же в протоколе матча каждый заход отразить должен. Не важно, по какой причине его посещали. А в протоколе - тишина. Замылят эту тему. Судью надо отстранять от судейства (прецедент международный, Лапочкин на 90 дней, до окончания разбирательства, за тоже самое, не указал в протоколе о подкате к нему), и проводить разбирательство. А то у нас не КДК РФС, а какое то армянское радио.
makkie
makkie
16 апреля в 15:32
Интересно, а Сухина все три раза в предбаннике стоял или в судейскую тоже заходил?))
Sergeika
Sergeika
16 апреля в 15:31
Наверное у Сухины во время прохождения по коридору случился нежданчик и он вынужден был три раза забегать, пока не отпустило - наверняка в тамбуре есть тубзик. Так бы и сказал - опоносился!
makkie
makkie ответ за (раскрыть)
16 апреля в 15:30
Зря что ли до пятницы оттягивали и срочно отправили Сухину "в командировку"?
Шито-крыто у них!
за
за
16 апреля в 15:27
Это ж надо такую ахинею про Сухину прогнать?!
makkie
makkie
16 апреля в 15:27
Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго, тайминг — две минуты, полторы минуты и 30 секунд.
______________________________________

Первый раз - договаривался о лояльном судействе (2 минуты).
Второй раз - передавал деньги или закидывал их на карту судьям (1,5 минуты)
Третий раз - убеждался, что договоренности в силе и Локо будут делать поблажки.

Так что ли?))
dalex83
dalex83
16 апреля в 15:26
Сухина 3 раза бегал интервалом 2 минуты, 1,5 минуты и 30 секунд. Видимо не весь чемонад сразу принёс. Позор судьям!
старина
старина
16 апреля в 15:24
Уволят охранника
морозз
морозз
16 апреля в 15:23
УЕФА надо подключать, это же уму непостижимо...заходят как к себе домой, коррупционная составляющая на лицо, пипец! Глушить в зародыше, лишать очков команды, гнать судей из футбола, заводить уголовные дела!
abrek123
abrek123
16 апреля в 15:22
Интересно какая в итоге команда победила у которой три раза до матча бегал или тот который после матча заходил?
batog
batog
16 апреля в 15:16
Зашли водицы попить, да?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
16 апреля в 15:14
Да понятно было, что отмажут по всем статьям
swed27
swed27
16 апреля в 15:13
Вопрос такой: Будет учитаваться группа Боброва в рейтинге вторых мест?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 15:12
Да ктож теперь скажет правду!?
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