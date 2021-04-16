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Игрок «Сочи» Цаллагов: «Думаете, нам хочется проигрывать „Зениту“»?

16 апреля 2021, 14:46
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал очередное поражение от «Зенита» в рамках РПЛ.

Обидно ли слышать, что мы – фарм-клуб «Зенита»? Пусть говорят. Я выхожу на футбольное поле играть и выигрывать. Всегда. И сейчас распыляться на каждого... Всем же не докажешь. Что бы ни сказал – критика будет.

Вот меня бабушка, допустим, смотрит по телевизору. Родители, друзья. Думаете, нам хочется проигрывать, а потом еще и слышать то, что об этом говорят?

Никому ничего не собираюсь доказывать – думаю, это неправильно. Но у каждого есть родственники, и они могут тоже сказать: «Что-то как-то подозрительно». И вот от них это хочется слышать меньше всего.

Когда человек начинает в чем-то ковыряться – всякое может себе напридумывать. Соответствует ли это действительности? Для меня – нет. Мы вышли на поле играть. И никто не хотел проигрывать.

Вопрос ведь можно совсем по-другому поставить. Нас всех из «Зенита» убрали. Как думаете, должна быть дополнительная мотивация что-то этому клубу доказать?

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 апреля в 23:47
А за деньги можно, футболисты это как девушки с низкой социальной ответственностью, Глушаков, Быстров, Самедов, Цаллагов...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 апреля в 23:39
А собственно с чего вы все решили,что Сочи должен обыгрывать Зенит?!У Сочи разве состав сильнне?Их собственно и убрали из Зенита,потому что конкуренцию проиграли.
Некакойшенко
Некакойшенко
16 апреля в 22:58
Конечно не хочется, но надо Федя, надо .Не то шеф кормушку прикроет и будете вы как все лапу сосать. Бесплатно. Заодно поймёте чем тутка тутка от шлондры отличается.
nikot
nikot
16 апреля в 21:48
Может и не хотят,но надо Ибрагим,надо!!!
Ravshan878
Ravshan878
16 апреля в 21:33
Белый волки не когда не будет чёрными.Так что Ибрагимчик дорогой иди слушай бабушкины сказки.🤫.)))
Шуnя771
Шуnя771
16 апреля в 21:07
А Сочи выигрывал когда нибудь у Зенита? В официозах)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
16 апреля в 20:50
Теперь ждем, когда кто-то из игроков Спартака заявит, что и они не специально проигрывают Зениту.
d_fincher
d_fincher
16 апреля в 20:33
Да.
jk2g4ng8up85
jk2g4ng8up85
16 апреля в 20:23
Согласен Ибрашка, вам не нравится, и не хочется проигрывать, но как говорится, кто кошку гладит, тому она и мурлычит.
SHMEL258
SHMEL258
16 апреля в 20:14
Теперь газпром Цаллагову премию выпишет.
rebus30
rebus30
16 апреля в 19:47
    viv
    viv
    16 апреля в 18:39
    Все думают что вам выигрывать у Зенита не хочется. А то миллер с ротенбергом накажут.
    112910415
    112910415
    16 апреля в 18:34
    думаем, что не очень хочется ...
    но что это меняет ?
    Константин Белых
    Константин Белых
    16 апреля в 18:30
    Да Цаллагов вас и убрали в Сочи чтоб если что место для слива такого шлака как ты было. Убрать то вас убрали но Зенит зарплату платит и ладно. А хороший футбол можно и по телеку ЛЧ посмотреть.. А потом удивляемся почему это Зенит после гладиаторских боев в РПЛ набирает ОДНО очко в ШЕСТИ!! играх ЛЧ. Помнится в нулевые когда кони господствовали тоже на них злился что постоянно Спартак выигрывали но они в ЛЧ были далеко не лохами и один раз даже в 1/4 протиснулись. Это все было без паспортистов фармов и прочей нечисти опускающую и без того опущенную РПЛ. А после того как Газпрпом и в вар фотошоперов посадил и свистуны свои и шестерок на подкормке клуба 3 каждый год все пошло к чертям собачьим. Хотя Зениту какое дело-ждут голубых парусов и канонира Жиркова в очередом блестящем походе в Лигу Чемпионов. Ура товарищи!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    16 апреля в 18:06, ред.
    Даже не смешно читать такую ересь Лучше бы помолчал, пожалел бабушку.)))
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 апреля в 18:03
    Если бы после 2-1 не ходили едва-едва,а бились насмерть,а лучше свели вничью,то и подозрений меньше было бы.А лучше довели дело до победы.А так отмыться трудно.
    valt134
    valt134
    16 апреля в 17:54
    Сказал, как в лужу пукнул...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 апреля в 17:50
    Бывший игрок Зенита Цаллагов: "Думаете, нам хочется проигрывать Зениту?"
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    Думаю да
    kts99
    kts99
    16 апреля в 17:28
    Может и не хочется. Но надо
    Блоссия
    Блоссия
    16 апреля в 17:19
    Если "партия скажет "Надо!",
    комсомолки ответят "Есть!")))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    16 апреля в 17:11
    Не хочется, а приходится?
    mat73
    mat73
    16 апреля в 17:02
    Ага, бабушке будешь как раз своей рассказывать, какие вы все там мягкие и пушистые! Она тебя пожалеет, еще и пирожками с капустой угостит
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 апреля в 16:34
    Практически все считали, что будет именно такой итог.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 апреля в 16:21
    Тебе может быть и нет, но разве мнение какого-то Цаллагова превалирует над общей позицией ФК Сочи)
    ГолдБол
    ГолдБол
    16 апреля в 16:05
    Есть такая работа - приказы Партии выполнять! А проигрывать никто не хочет, это понятно.
    berda2003
    berda2003
    16 апреля в 16:01
    дурилка картонная, считай, что мы тебе поверили, скажи бабушке...
    есть такой анекдот: " у Махно был любимый аттракцион: ставили бочку, на которой надпись - а, ну, вгадай... подходил очередной 56, засовывал руку, несколько секунд в бочке руку крутил - пытался отгадать - не получалось... вытаскивал и орал: так, это ж 77! в ответ ведущий: правильно, вы вгадали! следующий!
    а теперь угадай: кто ведущий, а кто 56?
    Wolf77727
    Wolf77727 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 15:53
    Спортивный принцип в матчах Спартак-Ахмат только болелы Спартака видят?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 апреля в 15:35
    Думаю Цаллагов лукавит.
    LAISMEN
    LAISMEN
    16 апреля в 15:33
    Не у тому человеку задали этот вопрос....
    старина
    старина
    16 апреля в 15:22
    Не хочется,но приходится
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