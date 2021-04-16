Игрок «Сочи» Цаллагов: «Думаете, нам хочется проигрывать „Зениту“»?

Полузащитник «Сочи» прокомментировал очередное поражение от «Зенита» в рамках РПЛ .

Обидно ли слышать, что мы – фарм-клуб «Зенита»? Пусть говорят. Я выхожу на футбольное поле играть и выигрывать. Всегда. И сейчас распыляться на каждого... Всем же не докажешь. Что бы ни сказал – критика будет.

Вот меня бабушка, допустим, смотрит по телевизору. Родители, друзья. Думаете, нам хочется проигрывать, а потом еще и слышать то, что об этом говорят?

Никому ничего не собираюсь доказывать – думаю, это неправильно. Но у каждого есть родственники, и они могут тоже сказать: «Что-то как-то подозрительно». И вот от них это хочется слышать меньше всего.

Когда человек начинает в чем-то ковыряться – всякое может себе напридумывать. Соответствует ли это действительности? Для меня – нет. Мы вышли на поле играть. И никто не хотел проигрывать.

Вопрос ведь можно совсем по-другому поставить. Нас всех из «Зенита» убрали. Как думаете, должна быть дополнительная мотивация что-то этому клубу доказать?