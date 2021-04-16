Игрок «Сочи» Цаллагов: «Думаете, нам хочется проигрывать „Зениту“»?

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал очередное поражение от «Зенита» в рамках РПЛ.
Обидно ли слышать, что мы – фарм-клуб «Зенита»? Пусть говорят. Я выхожу на футбольное поле играть и выигрывать. Всегда. И сейчас распыляться на каждого... Всем же не докажешь. Что бы ни сказал – критика будет.
Вот меня бабушка, допустим, смотрит по телевизору. Родители, друзья. Думаете, нам хочется проигрывать, а потом еще и слышать то, что об этом говорят?
Никому ничего не собираюсь доказывать – думаю, это неправильно. Но у каждого есть родственники, и они могут тоже сказать: «Что-то как-то подозрительно». И вот от них это хочется слышать меньше всего.
Когда человек начинает в чем-то ковыряться – всякое может себе напридумывать. Соответствует ли это действительности? Для меня – нет. Мы вышли на поле играть. И никто не хотел проигрывать.
Вопрос ведь можно совсем по-другому поставить. Нас всех из «Зенита» убрали. Как думаете, должна быть дополнительная мотивация что-то этому клубу доказать?
но что это меняет ?
но что это меняет ?
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Думаю да
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Думаю да
комсомолки ответят "Есть!")))
комсомолки ответят "Есть!")))
есть такой анекдот: " у Махно был любимый аттракцион: ставили бочку, на которой надпись - а, ну, вгадай... подходил очередной 56, засовывал руку, несколько секунд в бочке руку крутил - пытался отгадать - не получалось... вытаскивал и орал: так, это ж 77! в ответ ведущий: правильно, вы вгадали! следующий!
а теперь угадай: кто ведущий, а кто 56?
есть такой анекдот: " у Махно был любимый аттракцион: ставили бочку, на которой надпись - а, ну, вгадай... подходил очередной 56, засовывал руку, несколько секунд в бочке руку крутил - пытался отгадать - не получалось... вытаскивал и орал: так, это ж 77! в ответ ведущий: правильно, вы вгадали! следующий!
а теперь угадай: кто ведущий, а кто 56?