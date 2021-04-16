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Цаллагов рассказал о своём опыте выступлений за «Зенит»

16 апреля 2021, 12:59

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал о своём опыте выступлений в «Зените» (с 2017 по 2019 год).

Вариант с «Зенитом»? Понимал, что это возможность расти. Не убегал из «Крыльев Советов». Просто на определенном этапе в Самаре уже не мог получить то, что было возможно в Санкт-Петербурге.

А вариант появился довольно неожиданно. У меня друзья в Америке живут, я к ним в отпуск полетел. Мне в Лос-Анджелес позвонили — есть интерес у «Зенита». Ответил: конечно, интересно, но прилечу — и решим. То есть не был так взбудоражен, чтобы подорваться, сесть на первый самолет и улететь. Воспринял спокойно, раньше времени радоваться не стал.

Джамал Акаев, товарищ, который мне помогает в футбольных делах, как я понимаю, весь год отправлял в «Зенит» нарезки моей игры. Андре Виллаш-Боаш не заинтересовался, забраковал. А Мирча Луческу почему-то зацепился.

В «Зените» собраны звездные игроки, с именем. Я понимал, что пришел из Самары. Но понимал и то, что в работоспособности никому не уступлю. Я обучаемый, и, когда пойму требования тренера и налажу связь с партнерами, то хуже других точно не буду. Просто немножко времени не хватило.

Из всех игр, которые я выходил в основном составе или на замену, «Зенит» не проиграл ни одной. Понятно: это «Зенит», значит, и не должны были проигрывать. Но говорю это к тому, что особо не давал поводов себя критиковать. А дальше была смена тренера. И как это обычно бывает: новый тренер — новая команда.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
16 апреля в 14:21
Способный и трудолюбивый футболист. Еще не поздно начать все сначала с Крыльев..... УДАЧИ
makkie
makkie
16 апреля в 13:23
А Мирча Луческу почему-то зацепился.
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Луческу вообще столько хлама в Зенит притащил, вообще не показательно )))
ДСА
ДСА
16 апреля в 13:08
Зато нормальную зарплату пополучал.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 13:08
Там сошлися два цыгана,
то ли поздно,то ли рано...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 13:03
Не торопясь всё сделали...
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