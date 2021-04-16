Фетисов: «Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера „Спартака“»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может возглавить главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека.
Сколько раз я должен сказать, что Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера «Спартака»?!
проиграл "Спартак" Фонсеку,
не вмешайся там Зарема-
быть конфузу непременно.
проиграл "Спартак" Фонсеку,
не вмешайся там Зарема-
быть конфузу непременно.
и кто будет
и кто будет
2021 год Антон Фетисов: "Фонсека к нам не поедет"
2021 год Антон Фетисов: "Фонсека к нам не поедет"