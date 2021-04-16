Фетисов: «Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера „Спартака“»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может возглавить главный тренер «Ромы» .

Сколько раз я должен сказать, что Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера «Спартака»?!