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Фетисов: «Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера „Спартака“»

16 апреля 2021, 15:25

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что московский клуб может возглавить главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

Сколько раз я должен сказать, что Фонсека никогда не был кандидатом на пост тренера «Спартака»?!

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Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 17:57
Как-то раз Арнольдыч в секу
проиграл "Спартак" Фонсеку,
не вмешайся там Зарема-
быть конфузу непременно.
112910415
112910415
16 апреля в 17:30
осталось узнать, кто был
и кто будет
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 17:18
2011 год Валерий Карпин: "Фалькао к нам не поедет"
2021 год Антон Фетисов: "Фонсека к нам не поедет"
ДСА
ДСА
16 апреля в 16:35
Уж лучше кого-нибудь другого.
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