Шварц: «„Ротор“ достаточно опасен в атаке»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против «Ротора».

Мы проанализировали игру «Ротора», который последние две встречи провел при новом тренере. Они самоотверженно и компактно обороняются. Если не оказывать давление, то они смогут показать качественную игру.

Новый тренер поменял схему на 4-1-4-1. В домашнем матче против «Локомотива» волгоградцы могли рассчитывать на другой результат. У них есть качественные исполнители, которые могут хорошо действовать на контратаках.