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Шварц: «„Ротор“ достаточно опасен в атаке»

16 апреля 2021, 12:18
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против «Ротора».

Мы проанализировали игру «Ротора», который последние две встречи провел при новом тренере. Они самоотверженно и компактно обороняются. Если не оказывать давление, то они смогут показать качественную игру.

Новый тренер поменял схему на 4-1-4-1. В домашнем матче против «Локомотива» волгоградцы могли рассчитывать на другой результат. У них есть качественные исполнители, которые могут хорошо действовать на контратаках.

В первую очередь нам нужно самим надежно сыграть в обороне. Футболисты «Ротора» создавали голевые моменты в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Так что команда из Волгограда достаточно опасна в атаке.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 17:41
Потеря очков в играх с командами из нижней части таблицы значительно осложнит задачу по выходу команды в еврокубки. После домашней ничьей в прошлом туре с Уралом, Шварц исчерпал лимит на ошибку. Ещё есть шанс даже попасть в ЛЧ, но для этого нужно побеждать в оставшихся играх.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 13:58
Ротор опасен,а победит не опасное Динамо!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля в 13:36
Это уже на танка похоже (тогда пять строк надо):
"Тоски полон "Ротор"
Вылет в ФНЛ грозит
Очки на вес золота
С "Динамо" шансов мизер
Пусть и атака грозна..."
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 12:48
"Ротор" так силён в атаке-
надаём ему по ...попе.
1bear
1bear
16 апреля в 12:29
желаю победы Динамо!!!
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