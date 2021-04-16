Шварц: «„Ротор“ достаточно опасен в атаке»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ против «Ротора».
Мы проанализировали игру «Ротора», который последние две встречи провел при новом тренере. Они самоотверженно и компактно обороняются. Если не оказывать давление, то они смогут показать качественную игру.
Новый тренер поменял схему на 4-1-4-1. В домашнем матче против «Локомотива» волгоградцы могли рассчитывать на другой результат. У них есть качественные исполнители, которые могут хорошо действовать на контратаках.
В первую очередь нам нужно самим надежно сыграть в обороне. Футболисты «Ротора» создавали голевые моменты в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Так что команда из Волгограда достаточно опасна в атаке.
"Тоски полон "Ротор"
Вылет в ФНЛ грозит
Очки на вес золота
С "Динамо" шансов мизер
Пусть и атака грозна..."
"Тоски полон "Ротор"
Вылет в ФНЛ грозит
Очки на вес золота
С "Динамо" шансов мизер
Пусть и атака грозна..."
надаём ему по ...попе.
надаём ему по ...попе.