Куман: «Странно говорить об отставке после 19 матчей без поражений»

Главный тренер «Барселоны» накануне финального матча Кубка Испании с «Атлетиком» ответил на вопрос о возможной отставке.

Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что у нас было 19 матчей без поражений.

Мы проигрываем одну игру [с «Реалом»], и мне уже нужно говорить о своём будущем? Может, мне нужно смириться с этим. У меня есть ещё один год контракта. Я знаю, что это большое давление, и я могу справиться с этим, но иногда это немного странно.

У меня есть ещё один год контракта, и я знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». Я разговаривал с президентом, и он оказал мне доверие.

Я не думаю, что, каждый раз, когда кто-то пишет о тренере, президент должен выражать ему вотум доверия.