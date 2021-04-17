ГлавнаяНовости

Куман: «Странно говорить об отставке после 19 матчей без поражений»

17 апреля 2021, 04:55
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман накануне финального матча Кубка Испании с «Атлетиком» ответил на вопрос о возможной отставке.

Немного странно, что мне нужно отвечать на такие вопросы, потому что у нас было 19 матчей без поражений.

Мы проигрываем одну игру [с «Реалом»], и мне уже нужно говорить о своём будущем? Может, мне нужно смириться с этим. У меня есть ещё один год контракта. Я знаю, что это большое давление, и я могу справиться с этим, но иногда это немного странно.

У меня есть ещё один год контракта, и я знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». Я разговаривал с президентом, и он оказал мне доверие.

Я не думаю, что, каждый раз, когда кто-то пишет о тренере, президент должен выражать ему вотум доверия.

Все новости
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии0
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
17 апреля в 13:40
Смешной Куман у "муровья" так же были серии и победы в Ла Лиге но были проигрыш в ЛЧ и его уволили
Incredulous
Incredulous
17 апреля в 12:23
Если эти 19 матчей без поражений будут в сезоне без титулов, какой в них смысл. Странный этот Куман, однако.
Шуnя771
Шуnя771
17 апреля в 11:17
Решающие игры...?)
Бубнин
Бубнин
17 апреля в 11:11
А не Лионель ли случайно спрашивал?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 апреля в 09:12
Давай бильбао верим.
Elliada
Elliada
17 апреля в 08:32
Не важно сколько игр без поражений. Главное результат, главное титулы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 07:21
Не тронут Кумана пока гном этого не захочет.
112910415
112910415
17 апреля в 07:16
ну ...довольно важный матч-то провалили ...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 07:12
Бывает даже такое, знал куда пришёл
swed27
swed27
17 апреля в 07:04
Но надо признать что сезон барса завалила
ДСА
ДСА
17 апреля в 06:52
Решающие матчи проигрывают стабильно.
Little Caprice
Little Caprice
17 апреля в 06:41
Вылет в 1/8 ЛЧ и 3 из 3 поражений от конкурентов в чемпе. Гений.
ОПС
ОПС
17 апреля в 04:56
В футболе все возможно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100