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«Наполи» активирует опцию продления контракта с Мертенсом

17 апреля 2021, 14:33

Нападающий Дрис Мертенс продолжит выступать за «Наполи».

Контракт игрока с неаполитанским клубом истекает летом 2022 года, однако в соглашении футболиста есть опция, которая активирует продление контракта ещё на один год. Именно этим пунктом хочет воспользоваться «Наполи».

В нынешнем сезоне Мертенс провёл 30 матчей за «Наполи» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 8 результативных передач. Бельгиец является третьим игроком в истории «Наполи», забившим 100 голов в Серии А.

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David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
17 апреля в 14:37
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