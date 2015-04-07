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Халк: «Не могу сказать, почему меня не вызывали в сборную Бразилии»

07 апреля 2015, 02:47
 Форвард «Зенита» Халк отметил, что не знает, почему в последнее время перестал проходить в сборную Бразилии.

При этом игрок выразил уверенность в том, что еще вернется в команду.

- Не могу сказать, почему тренер не вызывал меня на предыдущие матчи. Я не беспокоюсь, продолжаю работать и жду шанса. У тренера сложный выбор, поэтому нужно уважать его решения. У нас сейчас много игроков высокого уровня. Я должен делать свою работу и ждать новой возможности. 
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