УЕФА пригрозил клубам, которые хотят создать Суперлигу

УЕФА и ряд футбольных организаций осудили идею создания Суперлиги.

УЕФА , АПЛ , Примера и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы хотят создать так называемую «закрытую» Суперлигу. Если это произойдет, мы вместе с ФИФА будем едины в наших усилиях, чтобы остановить этот циничный проект. Это основано на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола — открытые соревнования и спортивные качества, иначе и быть не может.

Данным клубам будет запрещено участвовать в любых соревнованиях национального, европейского и мирового уровня, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды.

Мы благодарим те клубы (особенно французские и немецкие клубы), которые не поддержали эту идею. Мы просим всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против такого проекта, если он будет объявлен.