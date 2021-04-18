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УЕФА пригрозил клубам, которые хотят создать Суперлигу

18 апреля 2021, 19:01

УЕФА и ряд футбольных организаций осудили идею создания Суперлиги.

УЕФА, АПЛ, Примера и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы хотят создать так называемую «закрытую» Суперлигу. Если это произойдет, мы вместе с ФИФА будем едины в наших усилиях, чтобы остановить этот циничный проект. Это основано на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола — открытые соревнования и спортивные качества, иначе и быть не может.

Данным клубам будет запрещено участвовать в любых соревнованиях национального, европейского и мирового уровня, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды.

Мы благодарим те клубы (особенно французские и немецкие клубы), которые не поддержали эту идею. Мы просим всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против такого проекта, если он будет объявлен.

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Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 14:51
Сборные Греции и Дании вспомните) Или первое чемпионство Лестера.
Случайность - частый случай закономерности)
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 11:00
Я из тех мужиков, что тоже любят по старинке - и бабу настоящую и футбол сборных) Лично мне футбол сборных гораздо интереснее футбола клубного, за клубы футболисты тоже играют не за эмблему (флаг страны), а за хрустящие купюры)
NileCroco
NileCroco ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля в 10:18
Не все, но суперлига создаётся не ради конкуренции турниров и участвовать там будут не за "спасибо". "Не все жадные" это Трофей ФА (не Кубок, а Трофей, который для низших тиров), Кубок Португальской лиги, это вот этот эшелон и ему подобные.
Tostao
Tostao
19 апреля в 00:52
А у игроков сил хватит бороться в своём чемпе, в своём кубке(у некоторых их два и даже три), плюс еврокубки, отбрпы на Евро и ЧМ?
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 00:33
Бабы нынче тоже никому не интересны, все покупают секс роботов, никакой любви уже не надо, только утехи и экономичнее выходит)
mortid
mortid ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 00:16
Анафеме предадут.
Crooclin
Crooclin
18 апреля в 23:06
Благо в Чемпионов в Европе наберётся аж 56 штук. 16 сильнейших - напрямую в групповой этап, а остальным 40 клубам - квалификационный отбор на оставшиеся 16 мест в групповом турнире
Crooclin
Crooclin
18 апреля в 22:59
Пусть вернут Лигу Чемпионов в её первоначальный вариант: участие принимают ТОЛЬКО Чемпионы, а всех остальных - в Лигу Европы и Кубок Конференции
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 22:31
Есть уже ЛЧ,не интересно..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 21:51
Спорно, но спорить не буду.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 21:36
И такие найдутся. Многие уже сейчас нехило живут, так что не все захотят увеличивать свое состояние до бесконечности.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ NileCroco (раскрыть)
18 апреля в 21:26
Не все люди жадные.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 21:25
Я не собираюсь опровергать ваше мнение. Я высказал свое. Всегда найдутся те , кто за деньги душу продаст, но есть люди , которые готовы биться за честь флага. Все люди разные.
NileCroco
NileCroco ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 21:08
Ниже по рангу... Какие мы наивные. А потом шейхи и китайцы, которые будут спонсировать эту Суперлигу, выставят такие суммы для победителей, что заткнутся все и топ-клубы полетят в неё стройными рядами.
NileCroco
NileCroco
18 апреля в 21:06
Какая там к чёрту солидарность... Расслоение в том числе в футболе только растёт с каждым годом, и его темпы только поднимаются. Было бы как раз логично все разительно отличающиеся по уровню клубы сунуть в Суперлигу и пусть там варятся, топ5 станет только чище.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 апреля в 20:36, ред.
Надо сделать такие правила, чтоб в чемпионате было не больше двенадцати команд. В любом чемпионате не больше двенадцати команд. Дальше. никаких групповых раундов. Только кубковые. Отборы на чемпионаты мира и Европы кубковые отбор на чемпионат Европы в один круг--два матча Из сорока восьми сборных выходят двадцать четыре. На чемпионат мира в два этапа. то есть из 48 24 из 24 12
Aris
Aris
18 апреля в 20:23
Футбол давно стал рабовладельческим! У кого больше админресурса и денег, тот и диктует правила игры. Спортом так давно не пахнет!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 20:01
Не думаю , что большинство игроков откажутся от участия в ЧМ. Чемпион суперлиги - это приз все же ниже по рангу . Команды и так сильно разделены по рангу, по фин. возможностям, а тут это разделение будет ограничено пропастью.
Вообще реформы напрашиваются, но не для увеличения благосостояния богатых клубов, а как раз наоборот. Но пока УЕФА идет на поводу "элиты", а "элите" все мало, отсюда и бредовые идеи.
Всем здоровья.
alexgurzan
alexgurzan ответ dimagas2 (раскрыть)
18 апреля в 19:44
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 19:44
Дисквалифицировать и лишить права играть в еврокубках.
pomor45
pomor45
18 апреля в 19:42
Если крупные денежные мешки уйдут в свою закрытую лигу, то я только ЗА. Чище будет воздух. Только изнутри они закроются сами, а снаружи их надо закрыть насильственно.
dimagas2
dimagas2
18 апреля в 19:39
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 19:37, ред.
Что и требовалось доказать. Футбольные европейские чиновники не допустят чтобы кто-то на их территории устраивал турнир от которого они не смогут откусить. Или они заставят их делиться или отлучать от футбола в своих турнирах.
berda2003
berda2003
18 апреля в 19:27
ЛЧ тоже создали не за один день... пробный шар бросили - подождут, пока челядь погундит, потом появится чемпионат ЕС 16...20 команд, потом тихонько купят чиновников УЕФА и получат свободу играть во всех мероприятиях УЕФА и ФИФА.
juvenale
juvenale
18 апреля в 19:19
интересно как они против топ клубов попрут)))
chyastism
chyastism
18 апреля в 19:18
УЕФА нужно модернизировать Лигу Чемпионов и упростить все другие турниры. Сделать нечто среднее между нынешней ЛЧ и Супер-лигой. Интерес к турниру повысится, вырастет престиж этого трофея, будет больше собираться денег от всевозможных продаж и рекламы, соответственно и клубы будут зарабатывать больше.
Всё можно сделать и не конфликтовать, но чиновники из УЕФА же ленивые, они хотят держать всё в своих руках и ничего не делать. А это никогда до добра не доводило.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 апреля в 19:14
Пора закрыть эту тему.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
18 апреля в 19:13
Не надо было всякие ненужные турниры придумывать, такие как кубок конфедераций и тд. Лишь бы бабки побольше срубить на футболистах. Получайте ответочку. Если суперлига взойдёт наверх, то Бавария и псж сами будут проситься
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 апреля в 19:12
Конечно, у Уефа куча денежек уходит из под их крыши.
GHunter
GHunter
18 апреля в 19:10
>Это основано на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо.
Нужно сплотиться вокруг сильного лидера Уефа, вокруг враги.
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