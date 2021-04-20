Морозов: «Надо отдать должное тренерам „Уфы“, разобравшим „Спартак“»

Защитник «Уфы» прокомментировал крупную выездную победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ .

Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора [Шамиля Газизова], но перед игрой разговоров на эту тему никто не вёл. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно. Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились к сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

Конечно, была установка не отсиживаться в обороне. Потому что все голы происходят на чужой половине поля. И когда мы глубоко сидим, нам очень сложно выбегать со своей половины. Поэтому план был такой, чтобы повыше встречать соперника, играть по мячу и стараться в каждом моменте прессинговать. Считаю, что нам это хорошо удалось: мы доставляли сложности «Спартаку».

Мы знаем, что эти игроки [Квинси Промес, Джордан Ларрсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев] хорошо себя проявляют. Но наши командные действия помогли их нейтрализовать.

Против кого чаще приходилось действовать на своей позиции? Зобнин поднимался выше, Ларссон смещался в мою сторону, моментами это делал Крал.

Ощущался ли их класс? Мне неинтересно говорить про них. Я готов про свою команду говорить.