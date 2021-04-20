ГлавнаяНовости

Морозов: «Надо отдать должное тренерам „Уфы“, разобравшим „Спартак“»

20 апреля 2021, 01:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Григорий Морозов прокомментировал крупную выездную победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора [Шамиля Газизова], но перед игрой разговоров на эту тему никто не вёл. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно. Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились к сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

Конечно, была установка не отсиживаться в обороне. Потому что все голы происходят на чужой половине поля. И когда мы глубоко сидим, нам очень сложно выбегать со своей половины. Поэтому план был такой, чтобы повыше встречать соперника, играть по мячу и стараться в каждом моменте прессинговать. Считаю, что нам это хорошо удалось: мы доставляли сложности «Спартаку».

Мы знаем, что эти игроки [Квинси Промес, Джордан Ларрсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев] хорошо себя проявляют. Но наши командные действия помогли их нейтрализовать.

Против кого чаще приходилось действовать на своей позиции? Зобнин поднимался выше, Ларссон смещался в мою сторону, моментами это делал Крал.

Ощущался ли их класс? Мне неинтересно говорить про них. Я готов про свою команду говорить.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:36
Стукалов на голову выше тедески просто человек очень спокойный и уравновешанный по сравнению с попрыгунчиком.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 01:28
Уфа переиграла Спартак чисто в тактическом плане.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 01:18
Отдали, в размере 3:0 !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100