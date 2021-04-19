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Черчесов: «Изменения после создания Суперлиги коснутся и сборных»

19 апреля 2021, 18:48

Рулевой сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о создании Суперлиги.

Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон.

В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить.

Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на сто процентов укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы.

Если же будут предлагаться какие-то изменения в системе проведения соревнований, то вносить их следует исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА. В противном случае в футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 19:50
Это было не для футбола, а против. Также как стараются блокировать Олимпиаду и все спортивные соревнования. Отгадайте почему. Никакой теории заговора.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 19:36
Если ФИФА и УЕФА запретит игрокам из команд Суперлиги участвовать в сборных своих стран, то пострадают как раз большие сборные типа Германии, Испании, Франции. Именно из них состоят костяки ТОП-клубов. Так что у середняков типа Сербии, Швеции или Турции шансы на победу возрастут. Другой вопрос, насколько ценны будут победы, добытые такой ценой. Именно поэтому Суперлиги не должно быть. Да и деньги, которые предлагают в Суперлиге (кста, откуда они возьмутся?) можно пустить в чемпионаты, и тогда появится дополнительный интерес к футболу...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 апреля в 19:35
Наверно Эмираты возьмут отбор играть. Еще южный Тироль должен выйти из состава Италии. Тоже будет сборная.
Есть у революции начало.
Нет у революции конца.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 19:05
Усатый поумничал))
ДСА
ДСА
19 апреля в 19:05
Чемпионом Европы станет Лихтенштейн!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 18:52
Нашей сборной это точно не коснется
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