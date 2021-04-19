Черчесов: «Изменения после создания Суперлиги коснутся и сборных»

Рулевой сборной России прокомментировал новость о создании Суперлиги.

Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон.

В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА , УЕФА , национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить.

Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на сто процентов укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы.