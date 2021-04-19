Сорокин: «Создание Суперлиги — это раскол футбола»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал новость о создании Суперлиги.
Конечно, это раскол футбола, который нарушает давно сложившуюся систему, систему, которая предусматривала более-менее равноправное разделение доходов, распределение, основывающееся на некоем понимании справедливости. А сейчас эта система, этот баланс будет нарушен. Вопрос такого масштаба, что выплескивается из футбольной плоскости в политическую. Поэтому вполне естественно, что представители Еврокомиссии и главы государств заявили о своем отношении.
Желающих поживится больше чем тех кто сейчас нехило сидит на огромных футбольных бабосах....
Затея- антифутбольная...
Ну в смысле с наплевательским отношениям к интересам болельщиков многих стран и команд....
5-6 очень богатых человек станут ещё богаче...миллионы болельщиков будут лишены возможности видеть свои клубы в играх с суперклубами..
Футбол придумали как игру...интересную миллионам...
А уничтожит его кучка нуворишей....
Таковы реалии современного мира...
Желающих поживится больше чем тех кто сейчас нехило сидит на огромных футбольных бабосах....
Затея- антифутбольная...
Ну в смысле с наплевательским отношениям к интересам болельщиков многих стран и команд....
5-6 очень богатых человек станут ещё богаче...миллионы болельщиков будут лишены возможности видеть свои клубы в играх с суперклубами..
Футбол придумали как игру...интересную миллионам...
А уничтожит его кучка нуворишей....
Таковы реалии современного мира...