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Сорокин: «Создание Суперлиги — это раскол футбола»

19 апреля 2021, 19:09

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал новость о создании Суперлиги.

Конечно, это раскол футбола, который нарушает давно сложившуюся систему, систему, которая предусматривала более-менее равноправное разделение доходов, распределение, основывающееся на некоем понимании справедливости. А сейчас эта система, этот баланс будет нарушен. Вопрос такого масштаба, что выплескивается из футбольной плоскости в политическую. Поэтому вполне естественно, что представители Еврокомиссии и главы государств заявили о своем отношении.

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Все комментарии
batman555
batman555
20 апреля в 01:35
ЭТО БРЕД! НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ ИГРОКАМ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ.. ПРАВИЛЬНО ПРЕЗИДЕНТ УЕФА ПОСТУПИЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 21:32
Устроили кипишь на ровном месте!
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 21:08
Время покажет ))
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 апреля в 20:11
Капитализм процесс. Правда. У каждого процесса в таком роде есть начало и конец.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 19:53, ред.
Капитализм...естественный процесс...
Желающих поживится больше чем тех кто сейчас нехило сидит на огромных футбольных бабосах....

Затея- антифутбольная...
Ну в смысле с наплевательским отношениям к интересам болельщиков многих стран и команд....
5-6 очень богатых человек станут ещё богаче...миллионы болельщиков будут лишены возможности видеть свои клубы в играх с суперклубами..

Футбол придумали как игру...интересную миллионам...
А уничтожит его кучка нуворишей....
Таковы реалии современного мира...
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 19:47
К сожалению да. Я посмею высказать предположение, что инициаторы сегодняшнего решения находятся вне футбольных организаций.
Futurista
Futurista ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 19:45
Посмотрите вокруг...еще ничего не закончилось...
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 19:41
знаете шутку про гитлеровскую Германию. "То, что начиналось как анекдот, закончилось трагедией."
Futurista
Futurista
19 апреля в 19:39
Не надо было в свое время трогать Кубок Европейских Чемпионов и Кубок УЕФА и создавать ЛЧ и ЛЕ с кучей ноунеймовых команд...бумеранг вернулся в виде Суперлиги)...
Futurista
Futurista
19 апреля в 19:32
Это прикол в футболе...а то как то скучно стало...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 апреля в 19:31
Алексей Сорокин. Хочу спросить. Чем занималась УЕФА все эти годы? Разговоры ради разговоров? Они не видели что происходит? Или не знали к чему идет? Были чиновники, которые знали, что готовится решение и промолчали. Лицемерие во всем. Одни думали реформировать, якобы. Другие не знали, что так выйдет, якобы. Они думают, что болельщики дураки?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 19:24
С этим не поспорить...
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 19:21
У Суперлиги нет будущего.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 19:19
Где есть упоминания фамилии Могран , - можно относится к этому как к краху, войне, разрухе , для тех кто становится оппонентом. Неужели история ничему никого не учит !!! Очнитесь люди !!!
drug01
drug01
19 апреля в 19:14
Это очень плохо
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