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«Тоттенхэм» контактирует с Сарри

20 апреля 2021, 05:53

«Тоттенхэм» после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера собирается пригласить на его место экс-наставника «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Согласно источнику, лондонский клуб уже связался с агентом 62-летнего специалиста Фали Рамадани, чтобы предложить Сарри возглавить команду со следующего сезона.

Контракт Сарри с «Ювентусом» действует до лета 2022 года, однако туринский клуб может расторгнуть его на год раньше, выплатив 2,5 млн евро до конца апреля.

Напомним, первые слухи о приглашении Сарри в «Тоттенхэм» появились ещё неделю назад, до отставки Моуриньо.

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КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 05:58
Сначала с Суперлигой надо разобраться.
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