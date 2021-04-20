«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением касательно судейства

«Спартак» на своём официальном сайте выступил с заявлением о последних событиях в российском судействе.
«Спартак» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!
Ранее с аналогичным заявлением выступил «Ростов».
не поддерживать друг дргуга бумажками, а на деле
показать свою солидарность
Это предложение есть из области фантазии,
но какова бы была эффективность и каков был бы эффект -
на весь мир российский футбол стал бы в фаворе
не поддерживать друг дргуга бумажками, а на деле
показать свою солидарность
Это предложение есть из области фантазии,
но какова бы была эффективность и каков был бы эффект -
на весь мир российский футбол стал бы в фаворе
Если бы вы не жаловались, а играли-были бы выше
Если бы вы не жаловались, а играли-были бы выше
Вытащили или объективно Локомотив сейчас силён?
Вытащили или объективно Локомотив сейчас силён?
Разве такому специалисту судейства в футболе можно не доверять и не поддерживать: ИМПЕРАТОР!
Хачатурянц Ашот Рафаилович родился 25 мая 1968 года в Кисловодске.
Образование:
Завершил обучение в Московском институте нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
Трудовая деятельность:
По окончании вуза устроился в «Газэкспорт».
В 1993-м стал представителем компании «Сидерка» в СНГ, затем занялся собственным нефтетрейдинговым бизнесом.
С 2001-го руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
С 2004-го по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
С 2008-го — генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».
Входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть».
Действительный почетный участник Фонда выпускников-губкинцев 2011 и 2012 годов. Член попечительского совета фонда.
10 февраля 2020 года стало известно, что он покидает компанию «Сбербанк Капитал», которую возглавлял с момента создания.
14 февраля 2020 года «Евроцемент Груп» сообщила о его назначении исполняющим обязанности президента компании. Его первоочередные задачи в новой должности — подготовка стратегии развития холдинга, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
Награды:
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Разве такому специалисту судейства в футболе можно не доверять и не поддерживать: ИМПЕРАТОР!
Хачатурянц Ашот Рафаилович родился 25 мая 1968 года в Кисловодске.
Образование:
Завершил обучение в Московском институте нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
Трудовая деятельность:
По окончании вуза устроился в «Газэкспорт».
В 1993-м стал представителем компании «Сидерка» в СНГ, затем занялся собственным нефтетрейдинговым бизнесом.
С 2001-го руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
С 2004-го по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
С 2008-го — генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».
Входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть».
Действительный почетный участник Фонда выпускников-губкинцев 2011 и 2012 годов. Член попечительского совета фонда.
10 февраля 2020 года стало известно, что он покидает компанию «Сбербанк Капитал», которую возглавлял с момента создания.
14 февраля 2020 года «Евроцемент Груп» сообщила о его назначении исполняющим обязанности президента компании. Его первоочередные задачи в новой должности — подготовка стратегии развития холдинга, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
Награды:
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Вилкова нужно было гнать еще после матча Краснодар-Рубин, но ему дали второй шанс.
Стоит ли говорить, что такие как Вилков этим шансом не воспользуются НИКОГДА.
Ну вот, очередной косяк!
Пусть судит в Нижнем Новгороде и не лезет в вышку!
Вилкова нужно было гнать еще после матча Краснодар-Рубин, но ему дали второй шанс.
Стоит ли говорить, что такие как Вилков этим шансом не воспользуются НИКОГДА.
Ну вот, очередной косяк!
Пусть судит в Нижнем Новгороде и не лезет в вышку!
Следующий год у народных юбилейный. Они весь сезон судей прессовали. А под конец Ашоту лизнули. Теперь должно попереть...
Следующий год у народных юбилейный. Они весь сезон судей прессовали. А под конец Ашоту лизнули. Теперь должно попереть...
Застолбили себе удобное судейство на ближайший тур! :))))
Застолбили себе удобное судейство на ближайший тур! :))))