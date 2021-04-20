«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением касательно судейства

«Спартак» на своём официальном сайте выступил с заявлением о последних событиях в российском судействе.

«Спартак» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!