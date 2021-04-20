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«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением касательно судейства

20 апреля 2021, 12:15

«Спартак» на своём официальном сайте выступил с заявлением о последних событиях в российском судействе.

«Спартак» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!

Ранее с аналогичным заявлением выступил «Ростов».

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Все комментарии
kolkor58
kolkor58 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
22 апреля в 15:39
Ага, а сняли то Вилкова после матча между Локо и Ростова.... И при чём здесь Зенит?
VIC2
VIC2
21 апреля в 22:26
Есть простое решение: выйти из чемпионата,
не поддерживать друг дргуга бумажками, а на деле
показать свою солидарность
Это предложение есть из области фантазии,
но какова бы была эффективность и каков был бы эффект -
на весь мир российский футбол стал бы в фаворе
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
20 апреля в 18:27
    NYJ
    NYJ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    20 апреля в 17:24
    И ещё, у Спартака (последний матч не берём) самое реактивное нападение, но на мой взгляд играть по одной и той же схеме просто наивно, Тедеско то прыгает и пляшет, то горюет на бровке, надо все таки меняться план на игры в зависимости от соперника.
    NYJ
    NYJ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    20 апреля в 17:15
    Лично мне, уже с определенным стажем болельщика, важно не второе место в этом году, хотя это совсем неплохо, а то, как команда преобразилась, а что там с с самой лигой чемпионов будет ещё вопрос
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 апреля в 16:52
    Ваш Лёша и Дюков три года не устают снабжать бесплатным газом Ашота с Кащеем. Это принесли результаты
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ NYJ (раскрыть)
    20 апреля в 16:42
    Я не оспариваю силу локомлтива. Мне просто интересно почему Локо играет все время в большинстве последние матчи. А так , на здоровье пользуетесь этим вторым местом. Спартаку с такими играми нечего делать в Европе.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    20 апреля в 15:17
      dеigandre
      dеigandre ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      20 апреля в 15:10
      Локо на второе место вытащила никчемная безвольная игра Спартака.
      Если бы вы не жаловались, а играли-были бы выше
      pomor45
      pomor45 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
      20 апреля в 15:02
      В обратную сторону.
      Байкал-38
      Байкал-38
      20 апреля в 14:35
      Спартак всю неделю писал, как итог не хватило сил на Уфу. Сейчас опять пишут, на ЦСКА сил то хватит?
      NYJ
      NYJ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      20 апреля в 14:30
      После зимы в каком матче Локомотив был слабее соперника?
      Вытащили или объективно Локомотив сейчас силён?
      NYJ
      NYJ ответ Gunslinger (раскрыть)
      20 апреля в 14:24
      До конца сезона
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 13:53
      Нет, неправильно понимаете. Спартак выступает против всех судей, которые судили проигранные ими матчи. Дело в том, что в этой команде все уверены, что без помощи судей ни один клуб РПЛ в принципе не может и не должен выиграть у Спартака. Ну, кроме Уфы конечно. Достаточно привести список судей тех игр, что Спартак проиграл и это будет список судей, которых надо гнать вместе с вилковым
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ RomzesRZN (раскрыть)
      20 апреля в 13:53
      Ооо Вернулся Иван Васильевич.В космосе отдыхали что ли?🤭.Как там живут эксперты мирового футбола?🤭.Главное вернулись родной дом 🤭.) Как говорится Физкультпривет Царь.👳‍♂️.)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      20 апреля в 13:52, ред.
      Локо не тащат , а уже вытащили на второе место в ЛЧ.
      berda2003
      berda2003 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 13:51
      "Во что превратился наш любимый вид спорта !..."

      Разве такому специалисту судейства в футболе можно не доверять и не поддерживать: ИМПЕРАТОР!

      Хачатурянц Ашот Рафаилович родился 25 мая 1968 года в Кисловодске.
      Образование:
      Завершил обучение в Московском институте нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
      Трудовая деятельность:
      По окончании вуза устроился в «Газэкспорт».
      В 1993-м стал представителем компании «Сидерка» в СНГ, затем занялся собственным нефтетрейдинговым бизнесом.
      С 2001-го руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
      С 2004-го по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
      С 2008-го — генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».
      Входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть».
      Действительный почетный участник Фонда выпускников-губкинцев 2011 и 2012 годов. Член попечительского совета фонда.
      10 февраля 2020 года стало известно, что он покидает компанию «Сбербанк Капитал», которую возглавлял с момента создания.
      14 февраля 2020 года «Евроцемент Груп» сообщила о его назначении исполняющим обязанности президента компании. Его первоочередные задачи в новой должности — подготовка стратегии развития холдинга, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
      Награды:
      Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
      leopit
      leopit
      20 апреля в 13:48
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        20 апреля в 13:47
        Все судейские неординарные решения в последнее время происходят во время матчей Локо! Совпадение?! Или Локо тащат?!
        RomzesRZN
        RomzesRZN
        20 апреля в 13:43
        Надо и за других питерских протеже взяться: Иванов (пожёстче Вилкова товарищ так-то), Мешков, Турбин, Кукуян и т.д.
        Romkurch
        Romkurch
        20 апреля в 13:21
        Спартаку осталось еще только Сухину к себе переманить.
        makkie
        makkie
        20 апреля в 13:05
        Полностью согласен!

        Вилкова нужно было гнать еще после матча Краснодар-Рубин, но ему дали второй шанс.
        Стоит ли говорить, что такие как Вилков этим шансом не воспользуются НИКОГДА.
        Ну вот, очередной косяк!

        Пусть судит в Нижнем Новгороде и не лезет в вышку!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        20 апреля в 12:54
        Смотри дальше, дружище!
        Следующий год у народных юбилейный. Они весь сезон судей прессовали. А под конец Ашоту лизнули. Теперь должно попереть...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        20 апреля в 12:52
        Снова спартак, в бытность егорова и безбородова федун только хвалил судей.
        Шуnя771
        Шуnя771
        20 апреля в 12:37
        Шо это было?))
        Gunslinger
        Gunslinger
        20 апреля в 12:33
        Ну вот и славненько.
        Застолбили себе удобное судейство на ближайший тур! :))))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        20 апреля в 12:31
        Чего то все в любви к Ашоту стали признаваться ??? С чего бы это???
        soccer_admin
        soccer_admin
        20 апреля в 12:24
        Проба пера
        КЭТиК
        КЭТиК
        20 апреля в 12:18
        Заслуживают те клубы, где побывал Карпин. Такая нынче тенденция.
        drug01
        drug01
        20 апреля в 12:17
        Молодцы так держать
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