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Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА в Кубке России

19 апреля 2021, 17:03

РФС опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.

Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 21 апреля.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
20 апреля в 23:37
Странно, что в комментах до сих пор нет картинки Гинер на рыбалке,)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 05:18
Хорошо хоть не безбородов.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 22:11
Вилкова теперь не поставишь судить ЦСКА....наконец то избавились от газпромовского судейки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 18:54
Не получилось бы очередное шапито с выходом циркачей, трюкачей. Что там за режиссура будет, игра покажет. Надеюсь не "кому вершки, а кому корешки"?
И не будет дуплета очередного, учитывая предстоящее дерби.
sten312
sten312 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 18:39
Выходит Гинер миллера перекупил как еврея с пониженной социальной ответственностью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sten312 (раскрыть)
19 апреля в 18:26
Нее, это тоже гинер ;) Он же "застрелил" Егорова, а на его место провёл Ашотика.
Вот тот и отрабатывает...
sten312
sten312 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 18:16
А миллер своего использованного вилкова сдал.
Romkurch
Romkurch
19 апреля в 18:08
Локомотив будут топить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 18:02
гинер продвинул своего судейку...
Gahi
Gahi
19 апреля в 17:51
Главное чтобы не поплыли, Карасёв с Любимым варом, и до конца он был хороший Малый. Удачи
beefs
beefs
19 апреля в 17:44
неужели судей поприжмут?
DXTK
DXTK
19 апреля в 17:22
Карасев будет следующим безработным)))))))
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 17:20
Карась нейтральным будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 17:13
Ну тогда чайку со снотворным , пусть вздремнет на часика четыре.
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля в 17:10, ред.
Российский футбол не приемлет насилия...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 17:09
Сухину за полчаса до матча к креслу наручниками пристегнуть и ноги скотчем обмотать.
Futurista
Futurista
19 апреля в 17:09
У кого ключ от тамбурной тот и победит...
Futurista
Futurista
19 апреля в 17:06
Главное тамбурную закрыть...
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