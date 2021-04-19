Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА в Кубке России

РФС опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.
Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 21 апреля.
И не будет дуплета очередного, учитывая предстоящее дерби.
И не будет дуплета очередного, учитывая предстоящее дерби.
Вот тот и отрабатывает...
Вот тот и отрабатывает...