Слуцкий — о судействе: «Этот арбитр не готов судить матчи РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качество судейства в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал Артём Любимов.
Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.
Посмотрим как оценит сегодняшнее судейство экспертная комиссия.
Всем здоровья.
Посмотрим как оценит сегодняшнее судейство экспертная комиссия.
Всем здоровья.