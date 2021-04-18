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Слуцкий — о судействе: «Этот арбитр не готов судить матчи РПЛ»

18 апреля 2021, 14:46
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качество судейства в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал Артём Любимов.

Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.

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112910415
112910415
18 апреля в 18:46
вопросов немало, факт
mars6791
mars6791
18 апреля в 17:58
В последнее время перестаешь понимать правила, глядя на работу судей в РПЛ. Перебор с желтыми карточками, пару моментов не дотягивало до жёлтых карточек, но изюминка это пенальти. Посмотрел судья повтор, спокойно, и назначает пенальти. Я так и не понял за что дали пенальти? Для кого вообще придумали этот VAR? Такое ощущение он мешает нашим судьям работать, сбивает их с толку что ли.
Не думаю , что здесь имеет место симпатии к какой либо команде ( мягко говоря) , но квалификация судьи вызывает вопросы.
13 RUS
13 RUS
18 апреля в 17:22
Да вообще эта коррупционная лига не должна существовать
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 16:14
А сколько их таких ещё, разве всех упомнишь !!?
d_fincher
d_fincher
18 апреля в 15:53
За это дюковский РФС отвечает, газпромские начальники.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 15:39
хорошо хоть не вилок судил))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 15:25
Слуцкий как первый день в РПЛ...
Как раз отсутствие системы....логики...последовательности в принятии решений...и есть главный признак судьи РПЛ....
Эдмон
Эдмон
18 апреля в 15:23
Хватит жаловаться на судей,играйте в футбол а не мучайтесь на поле
Шуnя771
Шуnя771
18 апреля в 15:13
Назовите мне матч РПЛ где к судье не было ни у кого вопросов...

Нормально отсудил.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
18 апреля в 15:09
Достойный продолжатель дел Будогосского и Федотова ]0:
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 15:06
Судейство действительно вызывает много вопросов.Тут с Леонидом можно согласиться. Последовательности в действиях судьи действительно не было, ну а пенальти просто высосан из пальца. Какая то странная тенденция пошла : явные пенальти не ставятся, а там где ничего не было, судьи находят пенальти.
Посмотрим как оценит сегодняшнее судейство экспертная комиссия.
Всем здоровья.
kazantim
kazantim
18 апреля в 15:05
Да 77ед судья обосанный
ДСА
ДСА
18 апреля в 14:58
Тем не менее Рубин победил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 14:55
Зря Викторович сказал такое КДК может применить санкции это нынче модно.
makkie
makkie
18 апреля в 14:48
Любимов - это из плеяды молодых арбитров.
Наверное ученик великого Иванова, а может даже самого Вилкова ))
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