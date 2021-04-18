Слуцкий — о судействе: «Этот арбитр не готов судить матчи РПЛ»

Главный тренер «Рубина» оценил качество судейства в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал Артём Любимов.

Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ .