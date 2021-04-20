«Ростов» выступил с заявлением о судействе в российском футболе

«Ростов» на официальном сайте опубликовал заявление касательно работы арбитров в чемпионате России, выразив поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза Ашоту Хачатурянцу.
Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.
ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуются авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.
Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий — их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем.
Ранее «Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом».
Ах да, Арташес Аратюнянц, владелец 49% акций ФК Ростов, тогда все ясно ...
Ах да, Арташес Аратюнянц, владелец 49% акций ФК Ростов, тогда все ясно ...
По окончании вуза устроился в «Газэкспорт».
В 1993-м стал представителем компании «Сидерка» в СНГ, затем занялся собственным нефтетрейдинговым бизнесом.
С 2001-го руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
С 2004-го по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
С 2008-го — генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».
Входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть».
Действительный почетный участник Фонда выпускников-губкинцев 2011 и 2012 годов. Член попечительского совета фонда.
10 февраля 2020 года стало известно, что он покидает компанию «Сбербанк Капитал», которую возглавлял с момента создания.
14 февраля 2020 года «Евроцемент Груп» сообщила о его назначении исполняющим обязанности президента компании. Его первоочередные задачи в новой должности — подготовка стратегии развития холдинга, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
Награды
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
По окончании вуза устроился в «Газэкспорт».
В 1993-м стал представителем компании «Сидерка» в СНГ, затем занялся собственным нефтетрейдинговым бизнесом.
С 2001-го руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ.
С 2004-го по 2008 год занимал пост начальника управления федеральной целевой программы «Государственная граница РФ», ФСБ России.
С 2008-го — генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».
Входил в совет директоров ОАО «НК «РуссНефть».
Действительный почетный участник Фонда выпускников-губкинцев 2011 и 2012 годов. Член попечительского совета фонда.
10 февраля 2020 года стало известно, что он покидает компанию «Сбербанк Капитал», которую возглавлял с момента создания.
14 февраля 2020 года «Евроцемент Груп» сообщила о его назначении исполняющим обязанности президента компании. Его первоочередные задачи в новой должности — подготовка стратегии развития холдинга, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей компании.
Награды
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Кто следующий? Зенит...?))
Кто следующий? Зенит...?))
А получилось, что легонько пожурили и в щечку преданно лизнули.
А получилось, что легонько пожурили и в щечку преданно лизнули.