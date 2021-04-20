«Ростов» выступил с заявлением о судействе в российском футболе

«Ростов» на официальном сайте опубликовал заявление касательно работы арбитров в чемпионате России, выразив поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза Ашоту Хачатурянцу.

Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС .

ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуются авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий — их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем.