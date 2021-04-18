Государство может выделить «Ахмату» 1.4 млрд рублей

Государство планирует оказать помощь «Ахмату» из-за санкций в отношении клуба со стороны США.
Объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от одного до 1,4 млрд рублей.
В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, затронувшие его активы и связанные с ним организации, в том числе и «Ахмат». Клуб лишился 80% финансирования.
На минуточку, когда развалился бывший чемпион России - Алания Владикавказ, ничего подобного оказано не было. Ну да ладно. Все и так всё понимают. Футбол таких денег не стоит. А распил денег таким грубым образом, это тошнотворно и обидно.
На минуточку, когда развалился бывший чемпион России - Алания Владикавказ, ничего подобного оказано не было. Ну да ладно. Все и так всё понимают. Футбол таких денег не стоит. А распил денег таким грубым образом, это тошнотворно и обидно.