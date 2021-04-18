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Государство может выделить «Ахмату» 1.4 млрд рублей

18 апреля 2021, 17:18

Государство планирует оказать помощь «Ахмату» из-за санкций в отношении клуба со стороны США.

Объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от одного до 1,4 млрд рублей.

В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, затронувшие его активы и связанные с ним организации, в том числе и «Ахмат». Клуб лишился 80% финансирования.

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петр сидоров
петр сидоров
23 апреля в 11:25
испытывают терпение народа
mortid
mortid
19 апреля в 05:04
После таких выкрутасов я точно буду голосовать против такого государства. Хотя и дураку понятно, что любые выборы спектакль для скудоумных.
chromage
chromage
18 апреля в 21:25, ред.
Че-то какая-то жесть. Я все могу понять. Но помоему стране явно важнее 1,4 млрд рублей, чем наличие любого футбольного клуба из всех существующих в принципе. Т.к. футбольные клубы в России в принципе убыточные и есть огромная вероятность что 1,4 млрд никогда не вернутся.
ren888888
ren888888
18 апреля в 20:45
расформировать ахмед нужно,деньги раздать бедным.ахмед-давай досвидания👎
Владимир 77
Владимир 77
18 апреля в 20:27, ред.
Опять рыжебородый скажет,что Аллах дал денег
Casey Ryback
Casey Ryback
18 апреля в 20:20, ред.
Путинская Россия!! Она вот такая...
dzvinka
dzvinka ответ praporchik zadov (раскрыть)
18 апреля в 20:12
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    18 апреля в 20:04
    Введите санкции против Ротора! Что вам этот Ахмат?
    Little Caprice
    Little Caprice ответ dr.dimas (раскрыть)
    18 апреля в 19:46
    Забавно, как один дефис меняет смысл :)

    На "детей инвалидов" у них как раз-таки достаточно денег, ибо это их собственные дети. А вот на "детей-инвалидов" - да, "недостаточно" :)
    Лом Логан
    Лом Логан
    18 апреля в 19:30
    А чем Тамбов хуже? Что за чушь, государство не должно вмешиваться в футбол
    ТТ
    ТТ
    18 апреля в 19:30
    1,4 миллиарда рублей ...надо же, при оглашении этой суммы мы сразу же вспомнили о больных детях, о государственных дотациях, о налогах которые мы оплачиваем каждый по своему!!! Зачем вдруг нам понадобилось поддержка ФК Ахмат....А вот вспомнить на ряду с этой государственной поддержкой лиц у которых изяты десятки миллиардов рублей у рядовых чиновников ФСБ, налоговой службы и т.д. никто не удосужился!!..Черкалин,Захарченко и многие другие у них при обыске обнаружены десятки миллиардов рублей в валюте и золоте !! Вот что нужно обсуждать и осуждать!!!
    Андреев Андрей Андреевич
    Андреев Андрей Андреевич ответ shur (раскрыть)
    18 апреля в 19:19
    Бабки то может и крутятся!!! Только вот не для региона которым упоавляет Вор, Убийца, и Террорист!!!
    Zloi iron
    Zloi iron
    18 апреля в 19:11
    Всевышний помог "Ахмату" и послал еще 1.4 ярда,один только вопрос,как-то выборочно всевышний помогает,не правда ли?)))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 апреля в 19:07
    Ничего хорошего по данному моменту написать не могу. Думаю, что и сами болельщики Ахмата понимают, что это слишком огромная сумма для гос.поддержки. Собственно говоря, с чего вдруг? Это стратегически важный клуб? Всё равно Месси с Роналду туда не подвезут.

    На минуточку, когда развалился бывший чемпион России - Алания Владикавказ, ничего подобного оказано не было. Ну да ладно. Все и так всё понимают. Футбол таких денег не стоит. А распил денег таким грубым образом, это тошнотворно и обидно.
    протон1
    протон1
    18 апреля в 18:56, ред.
    царь уж точно в обиде не оставит не обделит вниманием клуб ... эти деньги больше будут тратить на покупки подарок. машин и прочей билиберды для игроков которые забили гол. а так же для обогащения фонда Ахмат . ну там еще дороги нужно ремонтировать. и прочее
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    18 апреля в 18:50
    Всё правильно...по путински....а обычные люди опять сосут шланг!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 апреля в 18:47
    Один вопрос: какое именно государство? Если речь идет про РФ, то Рамзан сорвет большой куш для чеченского футбола!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 18:43
    Умно поступил Кадыров, а вот другие не догадались. Надо в случае кризиса в любой команде просто руководству критикнуть президента США , обвинить во всех грехах Америку, получить от них санкции, а в итоге заиметь помощь от государства, а 1.5 лярда на дороге не валяются.
    Всем здоровья.
    Stiv28
    Stiv28
    18 апреля в 18:38, ред.
    А столько больных детей останутся без лечения. И получит ли Ахмат эти деньги.
    tamerlan71
    tamerlan71
    18 апреля в 18:35
    Одуреть! Кучка жирных котов получила санкции, а отгребает народ. Если одному Ахмату приходится лярды выделять, то какой ущерб стране нанесен в сумме?
    Dudikoff
    Dudikoff
    18 апреля в 18:33
    Как? Аллах бабла больше не даёт?))
    shur
    shur
    18 апреля в 18:29
    ... одни язвительные реплики, во первых, у нас в футболе такие бабки крутятся,
    смотришь порой очередной тур и ловишь себя на мысли что играть то не хр.на
    не умеют, играют отдельные клубы коим отнесу Ахмат, хорошая команда, во вторых
    опять америкосы в наши задницы лезут, а это уже политика, надо поддержать ,по любому!!!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ particular (раскрыть)
    18 апреля в 18:29
    Что положено Чечне, не положено остальным.
    В немилость лучше не попасть.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    18 апреля в 18:23
    Это как государство отправляет бюджетные деньги чеченам, так и их клубу отправит. Хотя, бюджетные деньги получают не рядовые чеченцы, а Кадыров и его семья.
    steel900
    steel900
    18 апреля в 18:20
    А сам "акадэмик" чем-то помог родному клубу?
    ДСА
    ДСА
    18 апреля в 18:12
    Такой футбол нам не нужен.
    Андреев Андрей Андреевич
    Андреев Андрей Андреевич
    18 апреля в 18:05
    Пока Страной управляет Гопник из Ленинградской подворотни ничего не измениться!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 18:01
    Надо понимать, что и федуну окажет государство помощь.
    dr.dimas
    dr.dimas
    18 апреля в 17:58
    а на детей инвалидов у них денег нет
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 апреля в 17:52
    Вот так у нас всё и делается
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