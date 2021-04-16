В РПЛ всего пять прибыльных клубов. Суммарные долги остальных за год перевалили за 7 миллиардов рублей

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вчера, 13:15

В высшей футбольной лиге ни одного финансового стабильного клуба.

В РПЛ убытки можно перекрыть только из бюджета страны

Россиян долгами, к сожалению, не удивить. На первое марта задолженность розничных клиентов только перед банками составила 20.8 триллионов рублей. Это по немалых для микрозаймов 150 тысяч на каждого жителя. Из них кредитов, которые вряд ли вернут, около триллиона. Но есть разница между людьми, что вынуждены брать ссуды с дикими процентами, и футболом, который живет не по средствам десятилетиями.

Знаем, что в международном футболе убытки клуба за конкретный год – нормальное явление, часть процесса. Все наслышаны о долгах ведущих клубов мира. На определенном этапе «Барселона» должна была миллиард евро. У «Ювентуса» речь шла о 372 млн евро, у «Атлетико» — о 384, у «Интера» — о 461, у «Тоттенхэма» — о 483. Но там всюду есть причины и перестраховка в виде дикого годового оборота.

МЮ с долгами на осень прошлого года в размере 568 млн евро, или каталонский клуб – живые проекты, что мечтают о развитии. У них есть ликвидные активы, можно выгрызать премиальные, перестраивать команды. А в РПЛ ни «Зенит» с чистым убытком за 2020-й год в размере 2.35 миллиарда рублей (без малого весь бюджет «Ростова»), ни «Ахмат», попавший под санкции, не могут взять деньги в долг у международных компаний.

В Госдуме на днях обсуждали ряд мер, которые призваны спасти спортивный клуб «Ахмат», частью которого является футбольная команда. А «Тамбов», у которого за 2019 год чистый убыток в 225 миллионов рублей, а за 2020 год – аналогичная сумма, проел плешь в бюджете региона, на территории которого даже не играет.

В чемпионате ни одного финансового стабильного клуба

«Ротор» и «Химки» — юридические лица, что не являются бюджетными организациями, поэтому не сообщили о своих доходах или убытках. Но очевидно, что у новичка лиги, которому запрещали регистрировать футболистов, или у клуба, что набирал народ в аренду, не может быть хорошей прибыли. Ей неоткуда взяться. Или у «Ахмата», ведь американские санкции ударили по финансовой стабильности клуба.

Лишь 5 из 16 команд официально задекларировали прибыль за 2020-й год. Первым идет «Рубин», у него самый большой количественный прирост. Годом ранее были в плюсе на 188 миллионов, а сейчас речь о 1.22 млрд рублей. Следом едет «Локомотив», который год назад фиксировал убытки – 116 млн, а теперь сообщил о прибыли в размере 604 млн рублей. Но тут важно понимать источник перемены – Лига чемпионов.

Получив за последние сезоны около 7 миллиардов рублей премиальных, «Локомотив» их успешно проел параллельно с бюджетным финансированием от РЖД . Годовой фонд зарплат в размере 6.1 миллиарда за 2019-й и 5.4 миллиардов за прошлый год съели всё. А «прибыль» «Урала» в размере 174 тысяч рублей обсуждать смешно. Только на зарплаты тратят 729 миллионов, в 4 тысячи раз больше.

Без успехов в еврокубках ситуация заметно ухудшится

Почему «Ахмат» хочет выиграть Кубок России и получить прямую путевку в Лигу Европы? Деньги. Есть не только сугубо спортивные причины, почему в еврокубки в этом сезоне очередь. Возьмите тот же «Локомотив». Их 604 миллиона прибыли, если команда Николича не пройдет квалификацию в групповой этап, превратятся в убытки.

А еврокубки многих спасали. Например, у «Краснодара» в позапрошлом году убытки были в размере почти двух миллиардов. Сейчас, хотя подписывали футболистов и готовились к ЛЧ , вышли на минус 65 миллионов рублей, ведь получили премиальные от УЕФА . Почему надо подстегивать клубы РПЛ к успехам в Европе? В центре мотивации не эфемерный «престиж российского спорта», а практичный вопрос выживания.

Чтобы вырастить Захаряна, Тюкавина и остальных, «Динамо» теоретически может взять деньги у ВТБ. Но пока правила УЕФА запрещают делать это вне рыночных отношений. Поэтому нужны еврокубки, ведь выручка москвичей выросла до 6 миллиардов за 2020 год, а вот общий результат – убыток в 131 миллион. Для развития на поле и для финансовой безопасности важно играть в Европе.

Рекордсмены по убыткам – «Зенит», ЦСКА и «Спартак»

А еще «Сочи». За два года проели на 2 миллиарда рублей больше, чем внесли в строчку «доходы». По лиге видим классическую манипуляцию во имя священных финансовых правил УЕФА – в год пандемии совокупная выручка российских клубов якобы не упала. «Сочи» в 2019-м году сообщил о выручке в размере 448 миллионов, а в прошлом году уже о 1.4 миллиардах. И даже этого мало, чтобы выйти в ноль!

У «Зенита» тоже нет хороших финансовых новостей. Были в плюсе на 547 миллионов (причина в премиальных УЕФА ), а теперь имеют убытки в размере 2.3 миллиардов. Переводим с языка денег на язык футбол – прощайтесь с Азмуном, аукнулось подписание Малкома. ЦСКА был в минусе на 700 миллионов, а теперь речь о 2 миллиардах убытков за год. У «Спартака» история аналогичная – 1.9 миллиарда ушли в небытие.

И гарантий, что отыграются в новом европейском сезоне, пока нет. Показательно, что в тройку в РПЛ могут попасть ровно те же клубы, которые возглавляют таблицу убытков. Чиновники РФС и РПЛ никогда не заботились о финансовом развитии лиги, за которую отвечают прямо – Прядкин, или косвенно – на результаты сезона влияют те же арбитры, а они в юрисдикции Дюкова. Вот поэтому формальная выручка 41.2 миллиарда, а на деле значительная часть суммы – казенные деньги из карманов россиян.

Сразу 11.8 миллиардов из выручки записаны на один «Зенит». А вот совокупный чистый убыток всех вместе – 4.88 миллиарда. Это большая сумма для лиги, где 15 клубов генерируют в год менее 30 миллиардов, из которых лишь малая часть – реальные доходы от коммерческой деятельности. Ситуация напряженная. Даже плачевная, поскольку пандемия не позволит сделать рывок в 2021-м – не будет полных трибун в обозримом будущем.

Если суммировать убытки 8 клубов, что их задекларировали, то получается 7.26 миллиардов за год. И это еще УЕФА спасает, ведь за прошлый сезон только «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» получили за выступление в ЛЧ суммарно 87 млн евро. Были также премиальные за ЛЕ , но эти выплаты, скорее всего, сократят. Будут сложные квалификации в Лигу Конференций – туда попадут третий и четвертый клубы РПЛ (прямо сейчас это «Локомотив» и ЦСКА ). Но остальные останутся сам на сам с многосторонним финансовым кризисом.

Фанатам надо готовиться, что выжить позволят только дорогостоящие расставания – Азмун, Ларссон, Шиманьски, Влашич и Кварацхелия явные кандидаты в отряд футбольного спасения. Без удачных трансферов вот эти 7 миллиардов не отыграть, ведь казна не бездонная.