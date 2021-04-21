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Эрлих вошел в тренерский штаб «Уфы»

21 апреля 2021, 10:05

Яков Эрлих вошел в тренерский штаб «Уфы», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Ранее 32-летний специалист работал тренером по физподготовке в клубе «Олимп-Долгопрудный». Также он являлся тренером-аналитиком в женской сборной России U-19.

Напомним, что недавно у «Уфы» появился новый главный тренер.

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ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 10:06
Укрепляются, но в стыках будет возможно всё.
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