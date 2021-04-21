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21 апреля 2021, 10:05

вошел в тренерский штаб «Уфы», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Ранее 32-летний специалист работал тренером по физподготовке в клубе «Олимп-Долгопрудный». Также он являлся тренером-аналитиком в женской сборной России U-19.

Яков Эрлих вошел в тренерский штаб «Уфы»! 🤝



32-летний специалист работал ранее тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный», а также тренером-аналитиком в женской сборной России U-19.



Приветствуем Якова Николаевича и желаем ему успехов в нашей команде! 💪 pic.twitter.com/UH8nZA7Qxv — ФК УФА (@UfaFc) April 21, 2021

Напомним, что недавно у «Уфы» появился новый главный тренер.