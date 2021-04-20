Аньелли подал в отставку с должности президента «Ювентуса»

В ближайшее время Андреа Аньелли покинет пост президента «Ювентуса».
Как сообщается, Аньелли принял решение подать в отставку после неудачи с созданием Суперлиги.
Напомним, что ранее аналогичное решение принял управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.
1. Уйти с поста президента Юве.
2. Юве сообщает, что во всём виноват президент. И "клуб не может нести ответственность за действия одного человека"
3. УЕФА заявляет что санкций не будет.
4. Совет директоров Юве принимает решение назначить Аньелли почётным президентом (какая разница какая у него должность если он главный спонсор??)
5. Finita... =)
Надеюсь что санкции всё таки последуют, и в УЕФА не "насытятся" одними только
отставками Переса и Аньелли... Ребята хотели развалить текущую систему в угоду большей прибыли "себе любимым" и последствия должны быть серьезными...
1. Уйти с поста президента Юве.
2. Юве сообщает, что во всём виноват президент. И "клуб не может нести ответственность за действия одного человека"
3. УЕФА заявляет что санкций не будет.
4. Совет директоров Юве принимает решение назначить Аньелли почётным президентом (какая разница какая у него должность если он главный спонсор??)
5. Finita... =)
Надеюсь что санкции всё таки последуют, и в УЕФА не "насытятся" одними только
отставками Переса и Аньелли... Ребята хотели развалить текущую систему в угоду большей прибыли "себе любимым" и последствия должны быть серьезными...