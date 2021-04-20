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Аньелли подал в отставку с должности президента «Ювентуса»

20 апреля 2021, 22:19

В ближайшее время Андреа Аньелли покинет пост президента «Ювентуса».

Как сообщается, Аньелли принял решение подать в отставку после неудачи с созданием Суперлиги.

Напомним, что ранее аналогичное решение принял управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

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iBragim2102
iBragim2102
21 апреля в 05:41
Аньелли на кого ж ты нас покинул!Лучшебы просто убрали пирло.
faneng
faneng
21 апреля в 00:45
Давно пора. Посмотреть на глупую физиономию Аньелли и сразу понятно, откуда взялись нелепые трансферы, приглашение Сарри, увольнение Аллегри и т.д.
sash71
sash71
20 апреля в 22:56
И откуда теперь Ювентус брать денежку будет на пропитание ?
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 22:54
А СКОЛЬКО ИХ ТАКИХ ЕЩЁ, БЫВШИХ ?!!
shlifen
shlifen
20 апреля в 22:52
Аньелли теперь явно решил устроить "рокировочку" постаравшись избежать санкций для своего Ювентуса:

1. Уйти с поста президента Юве.
2. Юве сообщает, что во всём виноват президент. И "клуб не может нести ответственность за действия одного человека"
3. УЕФА заявляет что санкций не будет.
4. Совет директоров Юве принимает решение назначить Аньелли почётным президентом (какая разница какая у него должность если он главный спонсор??)
5. Finita... =)

Надеюсь что санкции всё таки последуют, и в УЕФА не "насытятся" одними только
отставками Переса и Аньелли... Ребята хотели развалить текущую систему в угоду большей прибыли "себе любимым" и последствия должны быть серьезными...
juvenale
juvenale
20 апреля в 22:41
уефашная мафия будет рулить дальше...отдавая малую часть прибыли топ клубам и держа на зп и взятках весь аппарат чиновников...будут брать у шейхов взятки и проводить чм в катарах и тд
Baggio R.
Baggio R.
20 апреля в 22:38
Не смогли пролоббировать интересы своих хозяев.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ УЕСКА (раскрыть)
20 апреля в 22:34
Тут много таких - Рауль-Зидан, Ливерпулище, чувак с агуэро на аве и т.д.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 22:28
А фан Сити Игорек мне тут вчера доказывал что идея с суперлигой выгорит. Что там умные люди во главе сидят и все риски заранее просчитали. Да видать просчитались раз посыпались отставки одна за другой.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 22:27
    stanichnik
    stanichnik
    20 апреля в 22:25
    Далеко непоследняя отставка.
    SonicStar
    SonicStar
    20 апреля в 22:25
    Вы не понимаете, всё по плану! Никакой Суперлиги и не должно было быть, просто хотели развести на бабки УЕФА. только вот незадача...если так всё и планировалось, то почему Аньелли уходит? По идее наоборот, ему премию должны были выдать )))
    Futurista
    Futurista
    20 апреля в 22:22
    Ставочка не сыграла...бывает...
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