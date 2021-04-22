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Олич хочет пригласить Рахимича в ЦСКА на место В. Березуцкого

22 апреля 2021, 19:48

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич намерен пригласить Элвера Рахимича в тренерский штаб команды на место Василия Березуцкого.

По информации источника, хорватский специалист уже обозначил своё желание руководству ЦСКА

«В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду», — сообщает источник.

Напомним, что Василий Березуцкий покинул ЦСКА 14 апреля и вошел в тренерский штаб экс-наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».

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CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 апреля в 03:34, ред.
Я не запрещаю Вам высказывать своё мнение, но не стоит судить и критиковать работу Олича с физически не готовой командной после Гончаренко , рекомендую подождать хотя бы полгода )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
23 апреля в 00:12
То-есть, если я правильно вас понял, то вы мне отказываете в праве иметь собственное мнение насчет назначения Олича и высказать его. ? По моему мнению это ошибка , аргументы я приводил. А когда закончится сезон просто будет ясно прав ли я был, или нет. В который раз повторяю : я буду очень рад , если ошибусь. Где в моих слова "шапкозакидательство"? Я просто привык использовать слова в строгом соответствии их смысловой нагрузкой, а не просто так.
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 23:54
А можно уточнить , когда червиченко был назначен в Химки? По моему до перерыва и провел полный цикл подготовки, разве нет? Давайте не будем заниматься шапкозакидательством и посмотрим что будет в начале нового сезона , а потом говорить ошибка была назначить Олича или нет.
Batyga
Batyga
22 апреля в 23:24
Элвер всегда рады
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 21:21
Пожалуйста, читай внимательно. Я написал... " в случае провала", а провал - это 6-7 место, что вполне вероятно. С моей точки зрения это решение Орешкина было поспешным, не до конца продуманным и даже эмоциональным. Когда меняют тренера, то обычно приглашают "заведомо лучшего, чем предыдущий". Я не уверен , что Олич заведомо лучше, чем ВМГ. Вспомни, когда Химки меняли Гунько на Черевченко. ( хотя его из Арсенала выгнали). Черевченко был "заведомо лучше" Гунько. Результат. Из стоявшей на вылет команды , Черевченко с первх же игр начал выводить Химки наверх. В результате они по весне одни из лучших. Повторяю с первых же игр команда заиграла. В ЦСКА Олич провел уже 5 игр и пока просвета не видно. Ни по игре, ни по результатам. Так что , надеюсь , что я ошибусь, но мне кажется, что Олич - это просчет менеджмента ЦСКА.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 20:48
Как я понимаю, "СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО" и ТРЕНЕР это ДВЕ БОЛЬШИЕ разницы!
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 20:45, ред.
А смысл было Олича приглашать до лета? До лета могли бы тогда и Михалыча оставить.
Так что думаю Оличу дадут время поработать на следующий сезон.
cska1948
cska1948
22 апреля в 20:45
"...В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом..."
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Что значит связующим звеном? Что, тренерский штаб из Ватутинок куда-то переезжает и Рахимич будет курьером между командой и тренерским штабом?
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 20:41
Об этом давно ходили разговоры....
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 20:35
Олич хочет пригласить Рахимича в ЦСКА на место В. Березуцкого
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1252860/rahimich-elver-cska

Тот кто это сказал тот явно не одарён умственными способностями!
Василии Березуцкий сейчас занимает должность в фк Краснодар!!! Олич и никто в ЦСКА не имеет право пригласить на его должность человека, который работает в другом клубе. Галицкий наверное в шоке! Как так на место его работника тренер ЦСКА хочет пригласить Рахимича это скандал.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 20:30
Правильное решение, Рахимич займётся готовностью и наведением порядка в защите . Это слабое звено в ЦСКА и срочно нужен специалист который сможет исправить эту ситуацию. За оставшееся время тяжело конечно что-то радикально изменить, но есть время в межсезонье, где смогут подправить и закупить тех игроков которые смогут усилить не только защиту , но и всю команду. Будем ждать и надеяться только на лучшее. Очень ждём настоящий боевой ЦСКА, у которого будет одна цель к Чемпионству !!! Хочется пожелать Оличу и всей команде Успехов в достижение своих целей !!! Всем Добра !!!
Аксинья
Аксинья
22 апреля в 20:28
Балканская диаспора собирается))
Рязань 062
Рязань 062
22 апреля в 20:22
Олич хочет видеть в ЦСКА Чорлуку....
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 20:17
Время покажет
drug01
drug01
22 апреля в 20:17
Так дело не пойдёт.....
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 20:16
Он главный тренер ему и решать.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 20:16
Это его дело. Может и к лучшему,ибо то,что работало для "Березуцкие-Игнашевич энд компани"(перепасы поперёк-взад),сейчас вообще не работает,наоборот -тормозит атаку и помогает защите противника перегруппироваться.Витин "контроль мяча" надо выжигать калёным железом,а если игроки обороны не могут играть в современный футбол-возвратить их по принадлежности-в Уфу и пр. отличные места в сердце Европы и Латинской Америки.
112910415
112910415
22 апреля в 20:09
тоже не однозначно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 20:08, ред.
Я думаю разница есть. Ведь Леша Березуцкий остался тренером. Ставить на место Васи Элвера - надо и с Лешей согласовать, чтобы не создать конфликт на ровном месте. А потом, мне кажется, что в случае занятия ЦСКА места ниже 4 , а это вполне вероятно, Олич не продолжит свою работу в клубе. Могу ошибиться, но мне кажется, что его и приглашали как промежуточный, или пробный вариант, До лета, а там видно будет. В случае провала он и сам уйдет, а за лето можно найти и получше. Разумеется я могу ошибиться.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 19:57
Разница не меняется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 19:55
Решать Орешкину и Бабаеву.
beefs
beefs
22 апреля в 19:52
формирование штаба продолжается...
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 19:51
Рахимич достоин занять место в штабе Олича!Но вместо Василия это как то не вяжется!Хотя решать конечно Ивице!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 19:51
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