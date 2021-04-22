Олич хочет пригласить Рахимича в ЦСКА на место В. Березуцкого

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22 апреля 2021, 19:48

Главный тренер ЦСКА намерен пригласить в тренерский штаб команды на место .

По информации источника, хорватский специалист уже обозначил своё желание руководству ЦСКА

«В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду», — сообщает источник.