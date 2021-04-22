Олич хочет пригласить Рахимича в ЦСКА на место В. Березуцкого

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич намерен пригласить Элвера Рахимича в тренерский штаб команды на место Василия Березуцкого.
По информации источника, хорватский специалист уже обозначил своё желание руководству ЦСКА
«В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду», — сообщает источник.
Напомним, что Василий Березуцкий покинул ЦСКА 14 апреля и вошел в тренерский штаб экс-наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».