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Николич может покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

18 апреля 2021, 16:44

Марко Николич может покинуть должность главного тренера «Локомотива» из-за политики нового руководства клуба. Сербский специалист настаивает на продлении контрактов с рядом футболистов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты.

Николич готов покинуть команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Он уже сообщил об этом руководству «железнодорожников». Николич хочет, чтобы «Локомотив» продлил контракты с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой.

Ранее стала известна сумма отступных Николича в «Локомотиве».

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амурец
амурец
19 апреля в 07:48
в принципе он правильно хочет их оставить
112910415
112910415
18 апреля в 19:35
нашла коса на камень, похоже
протон1
протон1
18 апреля в 19:08
сталина на них не хватает . паравозники чудный клуб. одна смородская хватает на всех. семина уволили недавно, вроде неплохо шли при семине. что там творится ваще7
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
18 апреля в 19:02
А чиновники какое отношение имеют к продажам игроков ???
ABir
ABir
18 апреля в 18:51
Сначала Сёмин, теперь Николич. В жд вообще не во что тренеров не ставят
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
18 апреля в 18:50
"А ведь могут хорошо себя проявить в Европе и тем самым заработать хорошие деньги"
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Не надо путать общий карман клуба с личными карманами чиновников Локо, которые хотят ЛИЧНО заработать на продаже футболистов...
makkie
makkie
18 апреля в 17:50
Рано или поздно Леонченко и Плутника в Локо ждёт участь Кикнадзе.
drug01
drug01
18 апреля в 17:45
Время покажет
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 17:35
Всё правильно говорит Николич . Если руководство не пойдёт на встречу главного тренера, это будет большая ошибка и потеря всего того, что добился клуб за время пребывания Николича в команде. А ведь могут хорошо себя проявить в Европе и тем самым заработать хорошие деньги 💰. Николич создал одну из самых стабильных команд, которые показывают качественный современный футбол ⚽. И очень глупо бы было упускать всё то что создал Николич. Всё же здравый смысл должен восторжествовать и найдут компромисс.
Желаю Локо только всего Наилучшего !!!
Всем Добра !!!
Паровозов
Паровозов
18 апреля в 17:26
Никчемные взбросы.
mars6791
mars6791
18 апреля в 17:15
Работа Николича видна, результат есть, да и игра выравнилась. Непонятна кабинетная игра руководства клуба. В 2-х последних играх Локо итак переигрывал соперников, но работа клуба с судьями видна невооружённым взглядом. Зачем? Такими темпами завалят клуб.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 17:09
Локо набрал скорость пора снизить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 17:05
С мнением тренера надо считаться.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 17:02
Тут не понятно кто прав.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 апреля в 17:00
Николич, как и многие другие бывшие тренера ЛОКО, начиная с Красножана, не хочет сливать договорняки, тут бы за него порадоваться надо, не много же просит, не просит Роналду т.п., а владельцам нужны перемены-отмывание денег, по больше отмыть, пу на вас, железнодорожники, если еще этого тренера сольете :(
berda2003
berda2003
18 апреля в 16:59
может быть, это источник из болота с.....р......к?
d_fincher
d_fincher
18 апреля в 16:59
Хорошо.
shlomo
shlomo
18 апреля в 16:46
О как....только только Локо начал набирать скорость и опять под откос что ли...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 16:45
Зачем это делать,когда всё ок?
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