Николич может покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

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18 апреля 2021, 16:44

может покинуть должность главного тренера «Локомотива» из-за политики нового руководства клуба. Сербский специалист настаивает на продлении контрактов с рядом футболистов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты.

Николич готов покинуть команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Он уже сообщил об этом руководству «железнодорожников». Николич хочет, чтобы «Локомотив» продлил контракты с , , , и .

Ранее стала известна сумма отступных Николича в «Локомотиве».