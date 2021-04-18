Николич может покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

Марко Николич может покинуть должность главного тренера «Локомотива» из-за политики нового руководства клуба. Сербский специалист настаивает на продлении контрактов с рядом футболистов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты.
Николич готов покинуть команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Он уже сообщил об этом руководству «железнодорожников». Николич хочет, чтобы «Локомотив» продлил контракты с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой.
Ранее стала известна сумма отступных Николича в «Локомотиве».
Желаю Локо только всего Наилучшего !!!
Всем Добра !!!
Желаю Локо только всего Наилучшего !!!
Всем Добра !!!