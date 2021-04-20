«Доменико, оставайтесь!» vs «Скорее бы Тедеско убрался». «Спартак» тренируют Джекил и Хайд

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вчера, 13:12

Стойте. Или уходите.

В среде болельщиков «Спартака» нет сейчас более противоречивой фигуры, чем Доменико Тедеско. После серии побед с разгромами «Краснодара» и «Урала», волевыми успехами в матчах против «Динамо» и «Ростова» горячие головы могли бы отправиться в Германию и привезти в Москву супругу тренера вместе с ребенком и аккордеоном, лишь бы он был счастлив и продолжил работу со «Спартаком».

Однако после досадного поражения от «Локомотива» и откровенно стыдного проигрыша «Уфе» диспозиция поменялась: теперь у всех «красно-белых» с той или иной регулярностью проскакивает мысль о том, что скорое прощание с Тедеско — благо. За полтора года в «Спартаке» у Доменико обнаружилось много плюсов и не меньше минусов, иногда кажется, что в нем уживаются стивенсовские доктор Джекил и мистер Хайд: один лечит «Спартак», а второй — беспощадно калечит.

У Тедеско 48% побед у руля «Спартака»

Маловато будет для команды с амбициями «красно-белых», не находите? В 50 матчах у Тедеско только 24 победы со «Спартаком», а проигранных матчей 17, что составляет 34%. Каждый третий матч под руководством Доменико москвичи заканчивают «на щите». Это очень много. При этом «Спартак» Тедеско пропускает в среднем больше гола за игру — 1.2, а забивает довольно скромные для команды с такой линией атаки 1.64 гола, причем эту статистику удалось здорово поправить в четырех победных весенних матчах, в которых было забито 16 мячей.

Истина познается в сравнении, и если «Зениту» «Спартак» прямо сейчас не конкурент, то с Николичем и Ганчаренко можно и нужно провести параллели. Белорусский специалист в ЦСКА выигрывал 53% матчей во внутренних турнирах, а проигрывал в 23% случаев. Статистика лучше, чем у Тедеско, и на более длительной дистанции не спасла Ганчаренко от отставки. У Николича 58% побед и 19.5% поражений с «Локомотивом» без учета еврокубков. У «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» схожие задачи и кадровые возможности, так что от эффективности менеджмента многое зависит. И здесь Тедеско не на высоте.

«Спартак» идет в тройке и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов

Если смотреть на результаты на дистанции, то «Спартак» сейчас примерно там, где и должен находиться, правда еще две недели назад казалось, что «красно-белым» по силам оказать давление на «Зенит» в чемпионской гонке, а сейчас еще одна осечка опустит команду Тедеско с третьего места на шестое. Результаты «Спартака» сложно воспринимать адекватно из-за того, что команда живет сериями: по ходу этого чемпионата было и четыре победы одна за другой и три поражения подряд.

Сейчас негативная серия, команда летит вниз, но если не смотреть сквозь призму свежих результатов, то стоит признать, что третье место с надеждой подняться на строчку выше за 4 тура до финиша РПЛ — весьма неплохо для все еще молодого и продолжающего строиться «Спартака», да еще и пережившего по ходу сезона очередные рокировки на высоких постах в клубе и декабрьское объявление об уходе главного тренера.

Тедеско слишком упертый и негибкий для футбольного гика

Тедеско с первого дня в «Спартаке» позиционировался как специалист нового поколения, лэптоп-тренер, который знает все о футбольных тактиках и стратегиях. Предполагалось, что «Спартак» при немце обретет великолепную тактическую выучку, а соперники будут изучены вдоль и поперек, однако образ Доменико оказался надуманным. Многие победы команды Тедеско носят эмоциональный характер, футболистам передалась страсть энергичного тренера, а вот большинство поражений случались в те дни, когда соперники четко били по известным болевым точкам «Спартака», а у Доменико не было плана «Б».

Массимо Каррера в чемпионском сезоне «Спартака» успешно применил 5-6 тактических схем, часто действовал на опережение в тактических дуэлях со своими оппонентами и выходил победителем. У Тедеско была несмелая и неподготовленная попытка перехода на систему с четырьмя защитниками, но потом «Спартак» вернулся к знакомым 3-5-2. Основная схема есть у каждой команды, но проблема Доменико в том, что он не учитывает особенности оппонентов и не пытается избавиться от очевидных слабостей.

Соперники уже прямым текстом говорят о том, что планировали давить в зону Маслова, и им это удалось, но Павел даже после нескольких неудачных матчей остается в составе. Кадровая гибкость у Тедеско на одном уровне с тактической: он не обращает внимания на принципы конкуренции, поэтому некоторые потенциально сильные футболисты оказываются в глухом запасе без шансов сменить статус, даже если основные игроки не в порядке. У того же Кутепова были хорошие матчи, когда он подменял кого-то из травмированных/дисквалифицированных коллег, но при прочих равных играл все равно Маслов, собравший десяток результативных ошибок за сезон.

Команда доверяет Доменико

Со стороны нам может казаться всякое, но футболистам нравится работать с Тедеско. Соболев, Джикия, Максименко, Квинси публично выражали желание, чтобы Доменико остался. Впрочем, позитивные высказывания делались устами игроков, которые постоянно выходят на поле, у Бакаева и Кутепова, скорее всего, другое мнение. Но отдельные недовольные могут уйти, а с костяком у Тедеско хорошие отношения, он нравится футболистам и уже проделал большую работу в «Спартаке».

Может быть, пазлу Тедеско не хватило нескольких месяцев и одного-двух сильных игроков, чтобы сойтись и поставить на поток победные серии, но есть и другой прогноз: «Спартак» продолжит чередовать удачные и неудачные отрезки, если Доменико останется, ведь с его негибким подходом к тактике это неизбежно. Тедеско не убедил окончательно, не прыгнул выше головы со «Спартаком», но и не провалился. Плюсы и минусы немецкого тренера готовы сойтись стенка на стенку. Как думаете, будет ли для «Спартака» благом оставить Доменико, если он поменяет решение, или в любом случае нужен новый тренер?