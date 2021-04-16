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«Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики» Виторией

16 апреля 2021, 21:01

«Спартак» продолжает работу над поиском нового главного тренера команды.

По информации O Jogo, московский клуб ведет переговоры с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы тренера был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 05:52
Находка для спартака.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
16 апреля в 23:43
Летят утки,летяяят уууткиии...
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 23:32
Странный какой то Руй из Насра ...
Хотя для Спартака в самый раз !
Все лучше чем Ананко или Онопко !
alexgurzan
alexgurzan ответ Некакойшенко (раскрыть)
16 апреля в 22:55
.
Некакойшенко
Некакойшенко
16 апреля в 22:51
То берег левый манит их, то берег правый
Федун встречает их с бревном у переправы ......
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 22:34
Тогда Федун подпортит свою репутацию,резко возросшую после аферы "Кокорин против Флоренции".
Caniggia
Caniggia
16 апреля в 22:00
Тренер, который не потянул великий "Ан-Наср" может возглавить Спартак!
Ravshan878
Ravshan878
16 апреля в 21:54
Слабовато.Португалец не для Спартака.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
16 апреля в 21:44
    SHMEL258
    SHMEL258
    16 апреля в 21:32
      drug01
      drug01
      16 апреля в 21:10
      Каждый год новый тренер
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      16 апреля в 21:10
      Бенфику тренеровал,наверно и Спартак сможет!
      ABir
      ABir
      16 апреля в 21:09
      С португальцами у Спартака как-то не очень получается, с итальянцами получше
      Добряк
      Добряк
      16 апреля в 21:08
      Его мнение о Спартаке скорее всего соответствует названию клуба из Саудовской Аравии...
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