«Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики» Виторией

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16 апреля 2021, 21:01

«Спартак» продолжает работу над поиском нового главного тренера команды.

По информации O Jogo, московский клуб ведет переговоры с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы тренера был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.