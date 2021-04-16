«Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики» Виторией

«Спартак» продолжает работу над поиском нового главного тренера команды.
По информации O Jogo, московский клуб ведет переговоры с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией.
Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.
Последним местом работы тренера был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.
Хотя для Спартака в самый раз !
Все лучше чем Ананко или Онопко !
Хотя для Спартака в самый раз !
Все лучше чем Ананко или Онопко !
Федун встречает их с бревном у переправы ......
Федун встречает их с бревном у переправы ......