Перец не входит в планы ЦСКА

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг слухи о том, что состав москвичей может усилить полузащитник «Маккаби» Дор Перец.
Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна.
Недавно сообщалось, что ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса».
Мог бы стать новым Понтусом . Я бы брал.
Мог бы стать новым Понтусом . Я бы брал.
Удачных трансферов.
Удачных трансферов.
Все можно расходиться.
Все можно расходиться.