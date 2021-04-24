Перец не входит в планы ЦСКА

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24 апреля 2021, 17:07

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг слухи о том, что состав москвичей может усилить полузащитник «Маккаби» .

Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА . Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна.