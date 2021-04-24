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Перец не входит в планы ЦСКА

24 апреля 2021, 17:07

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг слухи о том, что состав москвичей может усилить полузащитник «Маккаби» Дор Перец.

Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна.

Недавно сообщалось, что ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса».

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
27 апреля в 14:17
Норм игрок , длинный долговязый.
Мог бы стать новым Понтусом . Я бы брал.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 апреля в 21:37
Сейчас как из рога изобилия будут литься новости об интересе к игрокам со всего света со стороны ЦСКА.
Garrincha58
Garrincha58
24 апреля в 20:32
Перца надо в Специю в серию А
vastudio
vastudio
24 апреля в 19:08
Я думал ЦСКА в Суперлигу приглашали))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 апреля в 18:46
Раз НЕТ, то обойдёмся без Перца))).
Удачных трансферов.
oFANATo
oFANATo
24 апреля в 18:39
Перец не входит в планы ЦСКА
Все можно расходиться.
chromage
chromage
24 апреля в 18:10
Так и знал что тут будет перепись юмористов =)
Эдмон
Эдмон
24 апреля в 18:04
кого они всё берут,в академии своей поищите
Дима Логинов
Дима Логинов
24 апреля в 17:56
Главное, чтобы в рацион ЦСКА вошло мясо, можно и без перца.
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 17:46
Чтобы быть своим в ЦСКА надо иметь кое-что кроме фамилии.
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 17:41
ни чего не меняется)))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 17:32
А "поперчить" армейский состав не мешало бы , а то пресновато пока выглядят.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 17:27
Диетологи запретили ЦСКА острое!
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 апреля в 17:22
Дерибасовский розлив...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 17:13
Перец?! Корни одесские наверно.
Futurista
Futurista
24 апреля в 17:11
Израильский Перец?)...что то новенькое...
ДСА
ДСА
24 апреля в 17:09
Классная фамилия для России.
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