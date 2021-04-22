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Олич хочет заполучить Чорлуку в ЦСКА

22 апреля 2021, 20:29

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет усилить защиту команды опытным футболистом.

По информации источника, хорватский специалист недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить эту линию в летнее трансферное окно — армейский клуб рассматривает возможность приглашения капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который станет свободным агентом после окончания сезона.

«Олича и Чорлуку связывают давние и тёплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сообщает источник.

Напомним, что 31 марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Олич хочет пригласить Элвера Рахимича в ЦСКА на место Василия Березуцкого.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
23 апреля в 10:09
Не понятная ситуация. Чорлука еще год точно будет топом для РПЛ, почему Локомотив не продляет контракт? Зачем Чорлуке уходить в ЦСКА или Динамо, вот реально для чего? Видимо настала пора дать дорогу Мурило, иначе его не продать потом, но на качестве игры и атмосфере в раздевалке это однозначно скажется.
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
23 апреля в 07:17
Даже весьма на короткое.
112910415
112910415
23 апреля в 06:27
это усиление ... но на короткое время
МапС
МапС
23 апреля в 06:20
Попахивает кумовством.
valt134
valt134 ответ oFANATo (раскрыть)
23 апреля в 02:47
Тем интереснее будет узнать что в приоритете у Чорлуки - тёплые и дружеские отношения или всё-таки деньги.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 апреля в 00:11
Годика два уж точно сыграет . С физикой у него вроде всё хорошо 👍.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 00:07
Что то не верится . Староват Ведран.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 апреля в 00:04
А с чего это переход в Спартак - предательство, а в цска нет?
Можно вспомнить много трансферов из Спартака в Локо. Когда вы только у нас брали игроков, вас почему-то это не смущало.
Предательство - это переход из цска в Спартак, и наоборот. А всё, что касается Локо - рядовые трансферы. Никаким предательством тут и не пахнет.
STVA 1
STVA 1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 апреля в 23:59
Есть молодежь!Расти то надо молодежи!
Палыч82
Палыч82 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 23:58
Когда это Чорлука мастером по зарабатыванию пенальти стал?)
CSKA2012
CSKA2012 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 23:56
Зная как наша селекция работает, не найдут пока будет играть Чарли )
STVA 1
STVA 1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 апреля в 23:55
А разве нельзя искать цз пока Ведран играет? Стойте на месте тогда!
CSKA2012
CSKA2012 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 23:44
А потом что ?) К примеру возьмём чемпионат , будем играть в лч и из за скорости защиты опять последнее место)
Твой Арсен
Твой Арсен
22 апреля в 23:25
Уже этим Олич лучше Гончаренки. Того игра защиты вполне устраивала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 23:18
Это РПЛ...
Может и есть смысл....на пару сезонов...
Коль в свои 35 Ведран остаётся лидером по количеству выигранных единоборств в Лиге....
протон1
протон1
22 апреля в 23:08
убрать березуцких надо там в тр штабе. из з аних и в сборной были одни беды. и в цска. надо говорить правду вот. две полены были. олич понимаю трудно заменять вместе они играли но увы другие времена. ставки большиие . оотвественносьть другая
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1_DEIVID (раскрыть)
22 апреля в 23:05
А если его не устроили условия контракта, которые ему Локо предложил ? Он выбрал другой вариант. Сейчас у Чорлуки кончается контракт, они ему предлагают продлить, а он не хочет. т.к. его условия не устраивают. Разве не имеет право? Он же не крепостной, как и Игнаш был не крепостной. Патриотов , играющих за ромбик не было и нет. Все играют за деньги.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 22:55
Так он и убежал СА. ЛОКО хотел продлить контракт, но эта шл... уже на деньги ЦСКА повелась. Хотя с ЛОКО и чемпионом стал и в ЛЧ играл и в сборную попал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1_DEIVID (раскрыть)
22 апреля в 22:52
Что то ты не то говоришь. Как он мог убежать при наличии контракта? Может контракт закончился и он не стал продлять.?
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 22:44, ред.
Неизвестно как его карьера в ЛОКО бы развивалось??? Серьёзно. Он в то время был лучшим защитником страны. Основной ЦЗ сборной. В ЛЧ против грандов смотрелся прилично.
И 24 года это не очень молодой возраст. Это не 18 и не 20. В этом возрасте уже и за молодёжку играть нельзя.
Вот ощущение, что ещё немножко и ты бы его воспитанником ЦСКА назвал бы.
Хиромант
Хиромант
22 апреля в 22:41
На сезон - другой он ЦСКА явно пригодится. А Васины и проч., пусть смотрят и учатся, как должен играть настоящий защитник.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 22:32
Он убежал из успешной команды, игравшей в ЛЧ. Даже не дал клубу возможности заработать на своём трансфере. Шл... она и есть шл... По нему я никогда мнения не поменяю. Если бы он в Европу уехал СА, это было бы совсем другое дело.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1_DEIVID (раскрыть)
22 апреля в 22:17, ред.
Во-первых он ушел в очень молодом возрасте и неизвестно как его карьера бы развивалась в Локо. А во-вторых, кто то в Локо играет сейчас не за деньги, а из чувства патриотизма, впрочем как и во всех остальных командах.?
Николай Еремеев
Николай Еремеев
22 апреля в 22:00, ред.
Защита наша самое слабое звено . там нужен хотя бы один дядька . кто он будет - Чорлука или еще кто то ,главное ,чтобы он мог научить играть в защите ( в центре )нашу молодежь . Васин не в теме -его уже ничему не научить .
blitz
blitz
22 апреля в 21:55
Еще один опытный защитник ЦСКА очень бы да же пригодился.
Сп62
Сп62
22 апреля в 21:49
С каждым годом травматичность у Чорлуки будет возрастать. Есть Дзагоев, теперь Ведран, можно ещё взять знаменитость у фиалок. Перспектива.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 апреля в 21:45, ред.
Игнашевич то про...туткой был, убежал из чемпионского ЛОКО за деньгами в ЦСКА.
Ник Ликов
Ник Ликов
22 апреля в 21:31
этот тот самый кто на Пивной напиток налегает, вопрос а в чем разница Черчесов своих пихает и Олич также своих сватает а как же результат?
ABir
ABir
22 апреля в 21:29
Рахимичи, Чорлуки ... Своих подтягивает. Молодец
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 апреля в 21:29
Мое исключительно субъективное мнение. Это сомнительный вариант и Орешкин с Гинером на это не пойдут. Причина. Возраст и травматичность.
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