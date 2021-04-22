Олич хочет заполучить Чорлуку в ЦСКА

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22 апреля 2021, 20:29

Главный тренер ЦСКА хочет усилить защиту команды опытным футболистом.

По информации источника, хорватский специалист недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить эту линию в летнее трансферное окно — армейский клуб рассматривает возможность приглашения капитана «Локомотива» , который станет свободным агентом после окончания сезона.

«Олича и Чорлуку связывают давние и тёплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сообщает источник.

Напомним, что 31 марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.