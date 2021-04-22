Олич хочет заполучить Чорлуку в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет усилить защиту команды опытным футболистом.
По информации источника, хорватский специалист недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить эту линию в летнее трансферное окно — армейский клуб рассматривает возможность приглашения капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который станет свободным агентом после окончания сезона.
«Олича и Чорлуку связывают давние и тёплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сообщает источник.
Напомним, что 31 марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Олич хочет пригласить Элвера Рахимича в ЦСКА на место Василия Березуцкого.
Но Чарли легенда Локо и даже его появление в стане армейцев не изменит моего мнения об нём, как это было и с Сергеем Игнашевичем.
Появление в Спартаке это будет предательством, но Чарли на это точно не пойдёт, он уважает себя!!!
Если Чарли окажется в ЦСКА, то он научит уму разуму защитников армейцев. Со времён Игнашевича и братьев понятия защита напрочь отсутствует, есть только один Акинфеев!
Но Чарли легенда Локо и даже его появление в стане армейцев не изменит моего мнения об нём, как это было и с Сергеем Игнашевичем.
Появление в Спартаке это будет предательством, но Чарли на это точно не пойдёт, он уважает себя!!!
Если Чарли окажется в ЦСКА, то он научит уму разуму защитников армейцев. Со времён Игнашевича и братьев понятия защита напрочь отсутствует, есть только один Акинфеев!