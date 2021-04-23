«Зениту» интересен форвард «Монпелье» Ляборд. Клуб готов заплатить €20 млн

«Зенит» заинтересован в подписании форварда «Монпелье» Гаэтана Ляборда.
По информации источника, официального предложения от петербургского клуба по 26-летнему нападающему пока не поступало. На данный момент руководство «Зенита» предварительно обсуждает с «Монпелье» трансфер футболиста за 20 млн евро плюс бонусы.
Отмечается, что в трансфере Ляборда заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В текущем сезоне в активе Гаэтана 37 матчей, 13 голов и 8 результативных передач.
В начале года сообщалось об интересе к Ляборду со стороны «Вест Хэма».