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«Зениту» интересен форвард «Монпелье» Ляборд. Клуб готов заплатить €20 млн

23 апреля 2021, 19:47

«Зенит» заинтересован в подписании форварда «Монпелье» Гаэтана Ляборда.

По информации источника, официального предложения от петербургского клуба по 26-летнему нападающему пока не поступало. На данный момент руководство «Зенита» предварительно обсуждает с «Монпелье» трансфер футболиста за 20 млн евро плюс бонусы.

Отмечается, что в трансфере Ляборда заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В текущем сезоне в активе Гаэтана 37 матчей, 13 голов и 8 результативных передач.

В начале года сообщалось об интересе к Ляборду со стороны «Вест Хэма».

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санек002
санек002
24 апреля в 09:41
цены на газ накинут и купят!
Garrincha58
Garrincha58
24 апреля в 08:42
кстати пишут 26 лет ему через неделю 27 уже
Garrincha58
Garrincha58
24 апреля в 08:41
думаю так в Зените ищут игроков сначала находят клуб который нуждается в бабках а потом выбирают игрока примерно до 28 лет и делают предложение, а нужен им он или нет или подойдёт или нет уже дело третье вот так у них работает селекционный отдел
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 05:01
Это для нас простых смертных пишут 20 млн а на самом деле никто не знает.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
24 апреля в 00:25
"Лично Семак". Уже смешно.
dalex83
dalex83
23 апреля в 23:24
Ну Шальке, чей спонсор Газпром вылетел и бундеслиге вышке, желаю того же самого и всем командам, чей спонсор Газпром.
ATG
ATG
23 апреля в 22:16
Че за Эджуке новый только за 20 Лямов ахаха
SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 21:46
А у Дзюбилы кто-нибудь спросил? Нужен ли он 74ру в конкуренты?
Gahi
Gahi
23 апреля в 21:34, ред.
Хороший интерес у Зенита к игроку Монпелье, Гаэтана Ляборда основной игрок стартового состава в мае ему исполняется 27 лет. Игрок очень достойно себя проявляет в каждом матче старается особенно в последних играх против Марселя две недели назад  Ляборд помог своей команде вырвать ничью забил третий мяч в компенсированное время это был его второй гол в этой игре. А также против лидера текущего чемпионата Лилля, неделю назад в 33 туре матч закончился со счётом 1-1 где он вновь отличился и сделал результативную передачу. Так что игрок стоит этих денег если учитывать то что transfermarkt оценивает его в 15 млн евро,  а французский чемпионат сейчас больше ориентирован на силовую борьбу, то такой нападающий как Гаэтан Ляборд стал бы хорошим усилением для Зенита. Удачи 
juchok
juchok ответ Ванечка (раскрыть)
23 апреля в 21:10
ну так и ценник в 2.5 раза меньше
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 20:27
Чего-то дёшево,не по-миллеровски...
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 20:25
Ляборда хороший паренёк. 👍
1bear
1bear
23 апреля в 20:24
замена Азмуну
particular
particular
23 апреля в 20:06
Личная заинтересованность Семака во французике, может вызвать гримасы недовольства у действующих игроков, числящихся на должностях форвардов 😉
Ванечка
Ванечка
23 апреля в 20:05
Статистика не как у Халка....:)))
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 20:00
Покруче Зюбки интересно!
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