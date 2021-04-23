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Орещук рассказал, что Моуриньо помешал переходу Орье в «Спартак»

23 апреля 2021, 11:53

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук рассказал, почему защитник «Тоттенхэма» Серж Орье не перешёл в «Спартак».

Сержа предложил «Спартаку» я, клуб попробовал провести переговоры с «Тоттенхэмом» напрямую. Сначала были выставлены завышенные требования, потому что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви своим футболистам цену знает, с ним всегда приходится вести долгие, нудные переговоры. Договорились, что сначала обсуждают условия клубы, а только потом начинаем переговоры с футболистом. «Спартак» в этом плане поступил порядочно.

Клубы долго вели переговоры, сошлись на сумме 8+2 миллиона евро (вместо заявленных изначально 25 миллионов). Я в самих переговорах не участвовал, но был в курсе и был связующим звеном в этой ситуации. Цена начала падать, потому что Моуриньо сказал, что Орье ему не интересен и играть у него не будет, так как был куплен другой игрок. Цену с клубом согласовывали примерно месяц, после чего Леви дал добро на разговор с футболистом.

В этот момент Серж перестал попадать даже в заявку и был готов рассмотреть предложения от других клубов. С футболистом в принципе обо всем договорились. Осталось закрыть мелкие детали… Но тут Моуриньо неожиданно выпустил Орье на матч Кубка Лиги с «Челси», который Серж провел безупречно. На следующий день Жозе его вызвал и сказал, что готов пересмотреть свое отношение к нему: «Если хочешь уходить – я не против. Но, если останешься, шансы у тебя будут».

Парень долго думал и решил отложить историю с переходом минимум на год. Он извинился и сказал, что дело не в деньгах. Хотел зацепиться за шанс, плюс маленький ребенок, ковидная ситуация – в Англию часто не полетаешь. Сделали ставку на Орье, были уверены, что все получится, но в предпоследний день все карты спутал Моуриньо.

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Галя Каблукова
Галя Каблукова
23 апреля в 17:59
Через год , узнаем ,как он Месси предлагал...Да опять ,какой то член помешал...
makkie
makkie
23 апреля в 12:41
Орещук - тот еще прохиндей!
Динамо с ужасом вспоминает период его работы спортивным директором клуба. Столько шлака в команду притащил. Как узнали - сразу выкинули Орещука из Динамо.

Человек Газизова, кстати. Конечно будет его защищать до мозга костей!
112910415
112910415
23 апреля в 12:41
вот горе-то ..
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 12:15
В итоге игрок чахнет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
23 апреля в 12:13, ред.
еще Моуриньо помешал переходу Дзюбы в Тоттенхэм
25процентный клоун
25процентный клоун
23 апреля в 12:12
Спартаку нужен тренер, который построит оборону и центр
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 12:06
Чего можно ждать от физрука?
Супервайзер
Супервайзер
23 апреля в 11:55
Моуриньо так поступить Миллер наверно научил?))
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