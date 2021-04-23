Орещук рассказал, что Моуриньо помешал переходу Орье в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент рассказал, почему защитник «Тоттенхэма» не перешёл в «Спартак».

Сержа предложил «Спартаку» я, клуб попробовал провести переговоры с «Тоттенхэмом» напрямую. Сначала были выставлены завышенные требования, потому что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви своим футболистам цену знает, с ним всегда приходится вести долгие, нудные переговоры. Договорились, что сначала обсуждают условия клубы, а только потом начинаем переговоры с футболистом. «Спартак» в этом плане поступил порядочно.

Клубы долго вели переговоры, сошлись на сумме 8+2 миллиона евро (вместо заявленных изначально 25 миллионов). Я в самих переговорах не участвовал, но был в курсе и был связующим звеном в этой ситуации. Цена начала падать, потому что Моуриньо сказал, что Орье ему не интересен и играть у него не будет, так как был куплен другой игрок. Цену с клубом согласовывали примерно месяц, после чего Леви дал добро на разговор с футболистом.

В этот момент Серж перестал попадать даже в заявку и был готов рассмотреть предложения от других клубов. С футболистом в принципе обо всем договорились. Осталось закрыть мелкие детали… Но тут Моуриньо неожиданно выпустил Орье на матч Кубка Лиги с «Челси», который Серж провел безупречно. На следующий день Жозе его вызвал и сказал, что готов пересмотреть свое отношение к нему: «Если хочешь уходить – я не против. Но, если останешься, шансы у тебя будут».

Парень долго думал и решил отложить историю с переходом минимум на год. Он извинился и сказал, что дело не в деньгах. Хотел зацепиться за шанс, плюс маленький ребенок, ковидная ситуация – в Англию часто не полетаешь. Сделали ставку на Орье, были уверены, что все получится, но в предпоследний день все карты спутал Моуриньо.