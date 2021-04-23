В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу со стороны клубов АПЛ

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клубов АПЛ к хавбеку команды .

Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок.

И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается.