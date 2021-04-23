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В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу со стороны клубов АПЛ

23 апреля 2021, 21:12

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клубов АПЛ к хавбеку команды Алексу Кралу.

Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок.

И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается.

Недавно Крал второй год подряд стал пятым в голосовании за лучшего игрока Чехии.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 апреля в 07:40
вот не хотелось бы ...
ABir
ABir
23 апреля в 23:10
Интерес проявляют, пробуют, хвалят , а не берут
makkie
makkie
23 апреля в 22:42
Летом Крал сыграет за сборную Чехии на Евро-21, цена еще вырастет.
Скорее всего, летом его начнут активно переманивать в АПЛ.
Весь вопрос, за сколько Спартак готов отпустить чеха? Брали его за 12 млн, так что нет смысла отпускать за 12-15 млн.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 22:12
В условном ВБА потянет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 22:06
Пока ещё рано продавать!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 21:51
Никому он нафиг не надо
minai
minai
23 апреля в 21:42
Он и в Спартаке ничего не может, куда ему АПЛ.
karnager
karnager
23 апреля в 21:32
Крал наврал
drug01
drug01
23 апреля в 21:27
Надо продать
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 21:25
Видимо МЮ , Челси, МС ???)))
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