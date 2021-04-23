В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу со стороны клубов АПЛ

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клубов АПЛ к хавбеку команды Алексу Кралу.
Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок.
И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается.
Недавно Крал второй год подряд стал пятым в голосовании за лучшего игрока Чехии.
Скорее всего, летом его начнут активно переманивать в АПЛ.
Весь вопрос, за сколько Спартак готов отпустить чеха? Брали его за 12 млн, так что нет смысла отпускать за 12-15 млн.
Скорее всего, летом его начнут активно переманивать в АПЛ.
Весь вопрос, за сколько Спартак готов отпустить чеха? Брали его за 12 млн, так что нет смысла отпускать за 12-15 млн.