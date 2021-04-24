Онопко: «Матч со „Спартаком“ будет важен для Олича»

Бывший тренер ЦСКА порассуждал о предстоящем матче московской команды против «Спартака».

Это будет судьбоносная игра для двух команд. «Спартак» и ЦСКА подходят к игре в не очень хорошем эмоциональном плане, но дерби — это дерби. Такие матчи могут помочь той или иной команде оправдаться перед болельщиками, перед людьми, которые любят команду.

Для Олича этот матч будет важен. ЦСКА провел три позитивные игры: с «Тамбовом», «Ротором» и «Арсеналом», а вот игры с «Сочи» и «Локомотивом», к сожалению, не удались.

Разговоры о том, что назначение Олича — ошибка? Я не думаю, что это будет решающая игра для Олича, все-таки у него контракт на два года. Это решающая игра для ЦСКА .

Как болельщик я хотел бы увидеть яркую игру с большим количеством голов. Как тренер я хотел бы пожелать удачи обеим командам.