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Онопко: «Матч со „Спартаком“ будет важен для Олича»

24 апреля 2021, 21:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко порассуждал о предстоящем матче московской команды против «Спартака».

Это будет судьбоносная игра для двух команд. «Спартак» и ЦСКА подходят к игре в не очень хорошем эмоциональном плане, но дерби — это дерби. Такие матчи могут помочь той или иной команде оправдаться перед болельщиками, перед людьми, которые любят команду.

Для Олича этот матч будет важен. ЦСКА провел три позитивные игры: с «Тамбовом», «Ротором» и «Арсеналом», а вот игры с «Сочи» и «Локомотивом», к сожалению, не удались.

Разговоры о том, что назначение Олича — ошибка? Я не думаю, что это будет решающая игра для Олича, все-таки у него контракт на два года. Это решающая игра для ЦСКА.

Как болельщик я хотел бы увидеть яркую игру с большим количеством голов. Как тренер я хотел бы пожелать удачи обеим командам.

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Все комментарии
poodle
poodle
25 апреля в 08:54, ред.
речь идёт за второе место,ни больше ни меньше!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 01:56
Никакая не решающая просто очередной дерби, ждём.
ABir
ABir
24 апреля в 23:20
Непонятно за чью победу и голы сейчас топит Онопко
Loko best
Loko best ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 23:03
Вы себе льстите,мне например,как болельщику Локо,гораздо престижнее у того же зенита выиграть чем у Спартака.
mortid
mortid
24 апреля в 22:48
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ VAN ARM (раскрыть)
    24 апреля в 22:39
    Нужно усиление команды , без опытных ребят в поле нас так и будут гонять Зениты с Локо.
    sv_1969
    sv_1969
    24 апреля в 22:25
    Он будет важен для обеих команд
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 апреля в 22:17
    он важен в первую очередь для команды)))) нужно остановить развал!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ 4vb4aaps82jr (раскрыть)
    24 апреля в 22:11
    "Чёрная пятница" в квадрате???
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 апреля в 22:11
    ...но мысль об этом не нова,принадлежит к разряду истин....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 апреля в 22:07
    Нам сейчас любой матч важен!
    stanichnik
    stanichnik
    24 апреля в 21:55
    Победитель этой пары в завтрашней встрече почти гарантирует себе участие в Еврокубках на следующий год.
    SHMEL
    SHMEL
    24 апреля в 21:28
    Уж кому как не Оличу знать о важности этого матча.
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    24 апреля в 21:28, ред.
    И не говори)...раньше только у Зенита была фишка "Победи Спартак и задача на сезон решена независимо от занятого места в итоговой таблице"...теперь почти все "землю роют" в матчах со Спартаком...
    berda2003
    berda2003
    24 апреля в 21:27
    опопко капец какой умный...
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    24 апреля в 21:23
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      24 апреля в 21:16
      Матч будет важен для обеих команд. Три очка нужны как воздух обоим клубам. Настораживает количество травмированных у армейцев, выбор у Олича небогатый, да и усилить игру будет трудно, скамейка скудновата. Но это дерби и сдаваться никто не собирается.
      Ждем интересной игры.
      Всем здоровья.
      4vb4aaps82jr
      4vb4aaps82jr
      24 апреля в 21:14, ред.
      Товарищ Онопко смените причёску , она вас выдаёт !!!
      Ты шоо чушь несёшь, - да нет, телевизор 📺 !!!
      drug01
      drug01
      24 апреля в 21:10
      Важен для всех!!!
      Futurista
      Futurista
      24 апреля в 21:07
      Всегда у всех самые важные матчи со Спартаком...ничего нового...
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