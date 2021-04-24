Малком: «Очень давно не забивал, поскольку были травмы, восстанавливался»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о победе над «Ротором» в матче 27-го тура РПЛ .

Действительно, мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться.

Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов. В первом тайме не все получалось, голы не забивались, но понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся. Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.