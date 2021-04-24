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Семак: «Не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась»

24 апреля 2021, 20:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над «Ротором» в матче 27-го тура чемпионата России.

Игра получилась и по движению, и по моментам. Действовали активно, не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась. То давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Поздравляю ребят с заслуженной и яркой победой, они молодцы.

Хорошая результативность — всегда хорошо. Создавать много, забивать много — именно то, что мы стараемся делать. В каких-то матчах получается много, как в прошедшем. В каких-то — при таком же количестве моментов не получается забивать много, и мы не можем выиграть. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты и стараться забить как можно больше.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 20:41
Шесть сухих забили, а Семак чем-то недоволен, наверное хотел десяточку.
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 20:30
И так всё отлично получилось.
1bear
1bear
24 апреля в 20:29
Ротору не место в РПЛ
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