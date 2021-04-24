Семак: «Не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась»

Наставник «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Ротором» в матче 27-го тура чемпионата России.

Игра получилась и по движению, и по моментам. Действовали активно, не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась. То давление, которое было, должно было воплотиться в забитые мячи, что и случилось во втором тайме. Поздравляю ребят с заслуженной и яркой победой, они молодцы.

Хорошая результативность — всегда хорошо. Создавать много, забивать много — именно то, что мы стараемся делать. В каких-то матчах получается много, как в прошедшем. В каких-то — при таком же количестве моментов не получается забивать много, и мы не можем выиграть. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты и стараться забить как можно больше.