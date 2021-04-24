Орлов: «В матче с „Краснодаром“ Семак совершил революцию»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» при .

У «Зенита» сейчас враг — это сам «Зенит». В последнем матче Семак революцию совершил в глазах болельщиков. Никто не верил, что он может пойти на такие кардинальные изменения — убрать четырех человек. Он показал, что владеет своей профессией великолепно. При счете 0:2 убрал четырех человек, в том числе Дзюбу. И это привело к результату. Он понимал, что надо оживить игру. И он это сделал. Сутормин хорошо вошел в игру, у Караваева что-то не клеилось в том матче, Оздоев занял свою позицию. Но главное — выход Андрея Мостового. Видно, что парень хочет играть, думаю, у него будет шанс в матче с «Ротором».