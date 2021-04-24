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Орлов: «В матче с „Краснодаром“ Семак совершил революцию»

24 апреля 2021, 15:32

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» при Сергее Семаке.

У «Зенита» сейчас враг — это сам «Зенит». В последнем матче Семак революцию совершил в глазах болельщиков. Никто не верил, что он может пойти на такие кардинальные изменения — убрать четырех человек. Он показал, что владеет своей профессией великолепно. При счете 0:2 убрал четырех человек, в том числе Дзюбу. И это привело к результату. Он понимал, что надо оживить игру. И он это сделал. Сутормин хорошо вошел в игру, у Караваева что-то не клеилось в том матче, Оздоев занял свою позицию. Но главное — выход Андрея Мостового. Видно, что парень хочет играть, думаю, у него будет шанс в матче с «Ротором».

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Владимир Волков (раскрыть)
24 апреля в 23:24
разве про Европу в статье написано?
Чист
Чист
24 апреля в 22:08
в чём революция то в том что вратарь Краснодара ошибки совершил - если бы голы были действительно с игры с натиска Зенита то другое дело а такпросто на дуру подфартило
Владимир Волков
Владимир Волков
24 апреля в 19:27
Гена продолжает зажигать. Может найдется кто-то чтобы проследил чтобы ему не наливали. Послушать эту балаболку так трепещи Европа, в Зените революция и он будет всех рвать.
berda2003
berda2003
24 апреля в 17:43
раньше орлов был простая балаболка, а сейчас уже супердэбил...
Tostao
Tostao
24 апреля в 17:19
"... убрать четырех человек. Он показал, что владеет своей профессией великолепно."
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Ну, киллер,че там! Да ещё контрольный в Дзюбу.
Tostao
Tostao
24 апреля в 17:17
"Он понимал, что надо оживить игру."
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Это конгениально! До этого вряд-ли кто-нить додумался. А Семак смог. Это и отличает классного спеца мирового уровня от какого-нибудь условного моуриньо.
makkie
makkie
24 апреля в 17:11
Ну прямо гений Серёжа!)

А по факту первый гол Зенита - ошибка Сафонова, а при втором глупо сыграл Шапи, зачем-то решивший сделать финт Зидана недалеко от своей штрафной.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 17:03
Орлов в своём репертуаре !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 17:02
Зенит не лучьший,это все остольные не тянут!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 17:00
Теперь Семак с броневичка руководить игрой будет.
За адекватность
За адекватность
24 апреля в 16:46
Ну революцию, так революцию...
112910415
112910415
24 апреля в 16:28
и контрреволюции не убоялся ...
Брулин
Брулин
24 апреля в 16:24
Боюсь представить, что будет с каким нибудь очередным Лейпцигом. Бойтесь Европа, Семак уже близко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 16:23
Семак рулит просто...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 апреля в 16:12
Большевик Сергей Семак сверг временное правительство, во главе которого стоял Артем Дзюба. 1917 повторился. )))))
cska1948
cska1948
24 апреля в 16:00, ред.
Не слишком ли много развелось революционЭров за последнее время Перес, Семак?
Рязань 062
Рязань 062
24 апреля в 15:56
во выдумал..... а я думал что Сафонов и Шапи этот результат сделали...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 15:55
Снова гена вышел из спячки.
particular
particular
24 апреля в 15:50
Революция - это хорошо, но децимация - лучше 😉
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 апреля в 15:42
дайте деду таблетки
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 15:39
Слишком громко сказано.
Futurista
Futurista
24 апреля в 15:36
Забавно наблюдать как Геннадий обувь выбирает...примеривает...
rubinovyi2
rubinovyi2
24 апреля в 15:34
Вот и второй флюгер оголосился...)))
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 15:33
принял правильное решеник
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