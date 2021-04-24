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Талалаев: «Недоволен реализацией в первом тайме»

24 апреля 2021, 16:44
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча против «Урала» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Мы понимали, что второй тайм мы не сможем играть в ту силу, в которую играли, поэтому установка была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором. Я очень счастлив, что мои футболисты серьезно не травмировались. Мы заботились в первую очередь о том, чтобы все живы остались до конца игры.

Недоволен реализацией в первом тайме. Забивай Ильин свой момент, забивай Швец, мы бы закончили первый тайм 2:0 или 3:0, спокойно было бы во втором. Мы играли с хорошей командой. Я знал, что они очень хорошо реализуют моменты. Удивительно, что сначала они отошли от своего футбола, мы готовились к прессингу. То ли мы заставили их так играть, то ли тактика была такая, что в первом тайме они упростили игру, но было легче. Во втором тайме уже не хватало сил, чтобы прессинговать, а молодые футболисты еще не так качественно в этом компоненте игры работают.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 20:21
ну уж нет))вы скорее получили чем потеряли)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 19:06
Нормальный результат для Ахмата!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 18:33
Выиграть могли и те , и другие. Ахмат был активнее в первом тайме , а во втором, особенно в концовке, Урал сильно прижал гостей, но забить не смогли. Ничья - неплохой результат для обеих команд.
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 17:05
Нормальный результат для выезда.
beefs
beefs
24 апреля в 16:54
ну что же сделаешь, еще есть матчи в этом сезоне, старайтесь...
Эдмон
Эдмон
24 апреля в 16:54
он вечно чем то недоволен
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 16:50
ничья на выезде
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